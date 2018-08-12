عاش طفولة صعبة بعد فقده لوالده وبدأ حياته لاعبا لنادي الزمالك.. محطات في حياة الراحل «نور الشريف

نور الشريف أشهر الشخصيات الفنية التي أثرت في الشعب والعالم العربي أجمع جسد العديد من الشخصيات وتمكن بقدرته الفريدة على التعايش مع كل شخصية إلى درجة الإندماج الكامل، فتراه في شخصية المسؤول الكبير أو العامل البسيط أو سواق الأوتوبيس أو الضابط أو الموظف وغيرها، ولم يتوانى لحظة واحدة عن البحث في الشخصية ليجسدها وكأنها شخصية واقعية نصدقها إلى درجة الانفعال معها وصولاً إلى درجة البكاء من شدة التأثر في المواقف ، فهو موهبة حظيت بمكانة رفيعة بحق لن تمحى من ذاكرة تاريخ الفن العربي الأصيل.

شهدت حياة الفنان نور الشريف الكثير من المواقف الصعبة إلى جانب التكريم في المهرجانات العالمية بسبب أعماله المميزة، إلا أن أسوأ مر عليه في حياته هو تعرض فيلمه ناجي العلي لهجوم شرس في سنة 1992؛ حيث أثار الفيلم بعض الأنظمة العربية التي هاجمها العلي في الفيلم، وهو الأمر الذي نتج عنه منع عرضه في الكثير من الدول العربية، وكان أبرز المعترضين عليه هو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وخلال تلك الفترة صدر قرار بمنع عرض كافة أفلام نور الشريف في دول الخليج وعاش نور الشريف أسوأ ستة أشهر في حياته، ومنع عرض الفيلم لمدة 22 عاماً إلى أن عرض لأول مرة خلال عام 2018 ليعلن بذلك انتصاره في المعركة التي حارب من أجلها طويلاً.

نشأ نور الشريف واسمه الحقيقي هو محمد جابر محمد عبد الله في حي السيدة زينب، وهو من أسرة بسيطة ترجع أصولها إلى محافظة المنيا في صعيد مصر، وتوفي والده وكان عمره عاماً واحد، وتزوجت والدته ليعيش بعد ذلك مع عمه ليربيه، انضم إلى فرق التمثيل في مدرسته ولعب في أشبال كرة القدم لنادي الزمالك، والتحق بكلية التجارة ولكنه توقف عنها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة ليبدأ مشواره الفني .