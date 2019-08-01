(الفيل الأزرق 2) يقترب من 20 مليون جنية في 5 أيام عرض فقط

كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، أحمد خالد صالح، هؤلاء هم أبطال فيلم (الفيل الأزرق 2) إنتاج سنة 2019، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ومن إنتاج شركة (سينرجي للإنتاج الفني) لمالكها المنتج تامر مرسي، وهو الجزء الثاني من فيلم (الفيل الأزرق)، وهو رابع تعاون سينمائي بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام (الفيل الأزرق، الأصليين، تراب الماس)، ويقوم فية كريم عبد العزيز بدور (يحيى)، ونيللي كريم في دور (لُبني) وهند صبري في دور (فريدة)، وإياد نصار في دور (أكرم)، وشيرين رضا في دور (ديجا)، وتارا عماد في دور (ميرميد)، وأحمد خالد صالح في دور (الغجرية)، وتامر هاشم في دور (السلطان)، ورمزي لينر (ضيف شرف).

تدور أحداث الجزء الثاني للفيل الأزرق بعد 5 سنوات من نهاية أحداث الجزء الأول، يتزوج الدكتور (يحيي) من (لُبني)، وفي عنبر الحالات الخطرة (8 غرب حريم) يتم استدعاء الدكتور (يحيي)، وتتوالى الأحداث ويلتقي في العنبر بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، وفي محاولة منه للسيطرة على الأمور يستعين (يحيى) بحبوب الفيل الأزرق ويحاول حل الألغاز.

والفيلم مصنف (غموض، دراما، خيال علمي)، وقام بوضع الموسيقي هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد المرسي، و المونتير أحمد حافظ، والستايلست ناهد نصرالله، ومصمم الديكور محمد عطية، والمنتج أحمد بدوي مدير عام (سينرجي فيلم).

الفنان محمد أنور من نجوم مسرح مصر أشاد بالفيلم بعدما شاهدة مؤخراً، وقام بوضع افيش الفيلم علي حسابه علي فيسبوك وانستجرام، وكتب على حسابه قائلاً:

(أول مرة في حياتي أدخل فيلم مصري وأفضل مركز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده، الفيلم ده عظيم والإخراج عالمي والموسيقي مش طبيعية والتصوير تُحفة والتمثيل يخُض).

حصد الفيلم خلال 5 أيام عرض فقط 19 مليوناً و 291 ألف جنيه، وأقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه ومتوقع أن تزيد خلال الأيام القادمة، خاصة أنه يشارك في موسم أفلام عيد الأضحى.