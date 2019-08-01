“الفيل الازرق” يواصل تحطيم الارقام القياسية 25 مليون جنيه ايرادات الفيلم في 5 ايام فقط

حقق الجزء التثاني من فيلم الفيل الازرق نجاحا غير مسبوق بعد اقل من اسبوع من عرضه في صالات السينما في مصر والدول العربيه وذلك قبل انطلاق موسم عيد الأضحي، الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيلي كريم، اياد نصار، ومن انتاج شركة سيرنجي ”

ايرادت الفيلم

وقد بلغت ايرادات الفيلم اكثر من 25 مليون جنيه فقط في 5 أيام من تاريخ العرض وبلغت الإيرادات في الإمارات مليون وثلاثمائة ألف درهم، وتعد دور العرض في دول الخليج العربي سوقا مهم لسينما المصريه، وقد عرض الفيلم بدور العرض المصرية و الخليجية منذ اقل من خمسة أيام، وقد أمتلأت قاعات السينما منذ اليوم الأول لعرضه، وادى ذلك إلى دفع المسؤولين عن صالات العرض إلى تخصيص قاعات اخري ومواعيد عرض للفيلم إضافية

قصة الجزء الثاني

.تدور احداث قصة الفيلم بعد خمس سنوات من الجزء الاول إذ يتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد دور الفنان كريم عبد العزيز،من لبني، وتقوم بدورها الفنانه نيللي كريم، ويتم استدعاء،يجي إلى قسم الحالات الخطرة “8 غرب حريم”، ويلتقي هناك بمن يؤثر علي حياته وحياة أسرته، والتي تجسد شخصيتها الفنانه هند صبري بدور «فريد»، مما يجعل يحي يستعين بأقراص الفيل الأزرق للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي يواجها ، ليصل إلى الحلوفك جميع الألغاز، في إطار من الاثاره والأكشن والفانتازيا الفيلم يقود بطولته كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وانضمت إليهما في هذا الجزء النجمة هند صبري في دور أكثر من رائع أثنى عليه الجميع، إضافة إلى النجم الأردني إياد نصار كضيف شرف في شخصية طبيب، وضم أيضاً الجزء الثاني النجمة شيرين رضا، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، الذي يقدم دوراً مميزاً، كتب قصة الفيلم أحمد مراد، وأخرجه مروان حامد