القائمة النهائية لأفلام عيد الفطر المبارك 2019 وأحداث أدوراها

في سياق التليفزيون المصري، فقد تم الإعلان عن قائمة أفلام عيد الفطر 2019، وكان من المقرر أن تكون القائمة كبيرة بها على الأقل 10 أفلام، حيث صرح العديد من المنتجين والممثلين عن صدور أفلامهم خلال هذا العيد، خاصة أن هناك العديد من أفلام الجزء الثاني مثل “الفيل الأزق” و ” والكنز ” “ولاد رزق” ، لكن تلك الأفلام سيتم عرضها خلال عيد الأضحي القادم .

والجدير بالذكر أنه كان من المقرر عرض فيلم النجم تامر حسني “كل سنة وانت طيب”، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي عن هذا العيد، أما الأفلام التي تم الإعلان عنها فهي 5 أفلام فقط، وتلك الأفلام سوف نتم بمتابعتة أحداثها معًا خلال السطور القادمة.

فيلم الممر

وهو الفيلم الأضخم انتاجًا في تاريخ السينما المصرية، والجدير بالذكر أن ميزانيته قد تجاوزت ميزانية 4 أفلام روائية طويلة” ، وتلك التصريحات كانت تصريحات الفنان “أحمد عز”، وهو بطل فيم الممر والذي يجسد من خلاله شخصية ضابط بالصاعقة المصرية يسمي “نور”.

وتدور أحداث الفيلم حول فترة ما بعد نكسة 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، حيث يتناول الفيلم حالة قوات الصاعقة المصرية في هذا الوقت، والحالة النفسية للشعب المصري .

الفيلم من بطولة: أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج ومن تأليف وإخراج شريف عرفة

فيلم حملة فرعون

مأخوذ قصته من “الساموراي السبعة” ، وتلك القصة تم تحويلها للعديد من الأفلام العربية والعالمية منها “شمس الزناتي”، ولكن شارك في ذلم الفيلم النجم العالمي وأحد أبطال المسلسل الشهر Game of thrones هافثور يوليوس بيورنسون الملقب ب “ذا ماونتن”.

تدور أحداث الفيلم حول “يحيى فرعون”، الذي يجسد دوره النجم عمرو سعد، وهو شخص يدير أكبر شبكة اغتيالات في مصر وأجبرته الظروف والأحداث للسفر إلى سوريا لكي ينقذ حبيبته.

الفيلم من بطولة: عمرو سعد، محمد لطفي، روبي، محمود عبدالمغني ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم كازابلانكا

فيلم صراع أكشن جديد، والتي أبدع في تقديمه الفنان أمير كرارة، فبعد نجاحه الساحق لتقديمه ثلاثة أجزاء من مسلسل كلبش وفيلم حرب كرموز ومشاركته في فيلم هروب اضطراري مع النجم أحمد السقا، فقد أصبح الجمهور ينتظر ظهوره مرة أخرى في أدوار جديدة لتقديمه لها بصورة خاصة ومميزة .

والجدير بالذكر أن من شارك في الفيلم الممثل التركي “هاليت أرجينتش” بطل مسلسل “حريم السلطان”.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، وعندما يكلفون بمهمة جديدة للسطو على شحنة ألماس كبيرة يقرر أحدهم تنفيذ العملية لحسابه والهرب إلى المغرب، فتبدأ من هنا من المطاردات والمغامرات لصاحبهم .

الفيلم من بطولة: أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل ومن تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

فيلم سبع البرمبة

قام رامز جلال خلال السنوات الأخيرة الماضية بتقديمه لبرنامج مقالب شهير في شهر رمضان من كل عام، وهذا العمل هو ما جعله يقترب أكثر من البيت المصري ويحبه الأطفال والكبار، ومنذ بداية تقديمه للبرنامج فقد قدم بجانبه 4 أفلام كوميدية من بطولته وهي “رغدة متوحشة” و “مراتي وزوجتي” و كنغر حبنا” و “غش الزوجية” .

ويستمر رامز في تقديم الأفلام الكوميدية فقد قدم هذا العيد فيلم من بطولته.

تدور أحداث الفيلم بأنه مهندس معماري،قام بانتحال شخصية ظابط شرطة ، وذلك من أجل الوصول إلى فتاة يحبها.

الفيلم من بطولة: رامز جلال، بيومي فؤاد،جميلة عوض، مها أبو عوف ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم محمد حسين .

فيلم محمد حسين

قام النجم محمد سعد ، بتقديم العديد من الأدوار الكوميدية منها فيلم اللمبي وتتح بوشكاش وغيرها من الأفلام،ولكن هذا العام، قام بالبعد عن سياق تقديم هذه النوعية من الأدوار وقام بتقديم دور مختلف ، فيظهر في تلك الفيلم سائق في إحدى الفنادق، ووتضطره الأحداث إلى التورط مع رجال المافيا ويتهم بقتل رسام شهير، ومن هنا تقوم الشرطة في البحث عنه لأنه المشتبه به الأول، فيبدأ هو في البحث عن القاتل الحقيقي لكي يثبت برائته.

الفيلم من بطولة: محمد سعد، مي سليم، سمير صبري، دينا محسن ومن تأليف شريف عادل وإخراج محمد على .

ونمتمني أن نكون أفدناكم من خلال ذلك التقرير المفصل من موقعنا”كلمة دوت أورج”.