القبض على الفنانة مريم حسين وطردها خارج الإمارات بسبب فديو

تم أمس الجمعة الموافق 30/1/2020 القبض على الفنانة مريم حسين من قبل شرطة دبى، وذلك لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر وترحيلها خارج الإمارات، نتيجة القضية التى تم رفعها الإعلامى صالح الجسمى ضدها جراء الفديو الفاضح التى نشرته الفنانه مريم حسين مع مطرب مغربى فى احتفالات راس السنة.

صالح الجسمى طلبت من الفنانة مريم حسين الإعتذار قبل أن ألجأ إلى القضايا

أوضح الإعلامى الشهير صالح الجسمى فى برنامج بالعربى Et ان الفنانة مريم حسين كانت تحضر إلى جلسات المحكمة مع ابنتها وكانت تدعى انها حامل وكانت تطلب من القاضى الجلوس لأنها فى حالة تعب بسبب الحمل وكان القاضى يستجيب لها، وأكد صالح الجسمى أنه طلب من الفنانة مريم حسين الإعتذار وإغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعى قبل أن يلجأ إلى القضايا ضدها ولكنها رفضت.

تفاصيل القضية

بدأت الحكاية فى احتفالات راس السنة حينما نشرت الفنانة مريم حسين فديو لها مع مطرب راب مغربى مثير جدا للجدل حيث كانت ترتدى الفنانة ملابس فاضحة، أعتبره الكثير من الإعلاميين فديو ايباحيا وكان منهم الإعلامى صالح الجسمى الذى قام برفع دعوى قضائية ضدها واتهمها فيها بإثارة الفتن، وجاء رد الفنانة مريم حسين برفع قضية هى الأخرى ضد الإعلامى حسين الجسمى واتهمته بالخوض فى عرضها إلا أن المحكمة نصفت صالح الجسمى وبراته وقضت بحبس الفنانة مريم حسين بشهر وطردها خارج الإمارات.

الفنانة أحلام تحاول الصلح بين مريم وصالح

وتدخل الكثير من الفنانبن فى محاولة الصلح بينهما وكان من بين هؤلاء الفنانين الفنانة أحلام التى طلبت من صالح الجسمى التنازل عن القضية وقالت له حرام تحبس ام عندها أطفال، وقالت له انظر إلى أخيك حسين الجسمى الذى يسامح الجميع ويكسب حب الوطن العربى كله، ولكن كان رد صالح الجسمى أننا عشرة اخوات ليس منا ما يشبه الآخر، ولدى خمس اولاد لا يوجد واحد يشبه الآخر.