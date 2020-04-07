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القنوات الناقلة لمسلسل” البرنس”  رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

بواسطة مصطفى صديق القاضي
قنوات عرض مسلسل البرنس قناة dmc الناقلة لمسلسل البرنس

إليكم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل “البرنس” ضمن مسلسلات رمضان 2020، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل، حيث يخوض النجم محمد رمضان سباق مسلسلات رمضان 2020، بمسلسل البرنس بصحبة باقة من نجوم الفن. وننفرد بالقنوات التى ستقوم بعرض حلقات المسلسل حصريا، بالاضافة الى تردداتها على جميع الاقمار، و موعد اذاعة حلقات المسلسل فور توافرها.

قائمة القنوات الناقلة لمسلسل البرنس فى رمضان 2020

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بعرض حلقات المسلسل على قنوات دي إم سي و دي إم سي دراما، وجرت العادة في السنوات الماضية على عرض أحداث المسلسل على قنوات dmc.

مسلسل البرنس على dmc
قنوات عرض مسلسل البرنس

وبالفعل قامت قنوات dmc على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بتأكيد الخبر وعرض برومو للمسلسل على صفحتها.

مسلسل البرنس على قناة dmc
عرض مسلسل البرنس على قناة dmc

تردد قنوات dmc الناقلة لمسلسل البرنس فى رمضان 2020

قنوات dmc تبث فقط ورسميا على القمر المصرى نايل سات، ولا تبث على اقمار اخرى اما عن التردد فهو كالتالى:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
DMC 11449 27500 أفقي
DMC Drama 11449 27500 أفقي

مسلسل البرنس على قناة mbc1 

أعلن النجم محمد رمضان عن عرض أحداث مسلسل البرنس على قناة mbc1 الشهيرة 

مسلسل البرنس على قناة mbc
القنوات الناقلة لمسلسل البرنس

وقد أعلنت القناة ايضا عن برومو خاص احداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل البرنس
مسلسل البرنس رمضان 2020

قصة مسلسل البرنس

تتمحور أحداث المسلسل حول شخصية “البرنس”، فى إطار اجتماعي ويتناول المشاكل الاجتماعية بين العائلات خاصة بعد أن أصبح المسؤول عن العائلة، بعد وفاة والدته و ابيه .

ابطال مسلسل “البرنس”

يقوم ببطولة احداث مسلسل البرنس بجوال النجم “محمد رمضان ” الابطال:-

  • نجلاء بدر.
  • عبدالعزيز مخيون.
  • أحمد زاهر.
  • محمد علاء.
  • ريم سامى.
  • احمد فهيم.
  • المسلسل من تأليف وإخراج “محمد سامي”.

ويمكنكم ايضا متابعة القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار ضمن مسلسلات رمضان 2020.


مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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