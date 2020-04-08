Take a fresh look at your lifestyle.


القنوات الناقلة لمسلسل “الفتوة” وتردد القنوات الناقلة

بواسطة مصطفى صديق القاضي
قنوات عرض مسلسل الفتوة مسلسل الفتوة

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل “الفتوة” للنجم “ياسر جلال”، وهو واحد من اقوى المسلسلات المنتظرة ضمن مسلسلات رمضان 2020، خاصة بعد المسلسلات القوية والتى قام ببطولتها النجم ياسر جلال مثل مسلسل “ظل الرئيس” و”رحيم”، ويشاركة البطولة نخبة من النجوم لتقديم عمل ينافس على صدارة نسب المشاهدة، خاصة مع مسلسلات قوية مثل مسلسل الأختيار ومسلسل البرنس على سبيل المثال لا الحصر ، واليكم القنوات الناقلة للمسلسل، وتردد القنوات، و موعد المسلسل حال توافره وسيتم تحديث الموضوع اولا باول. 

قناة cbc الناقلة لمسلسل “الفتوة” فى رمضان 2020

من المنتظر أن تقوم قناة سي بي سي cbc وقناة سي بي سي درام،ا بنقل أحداث المسلسل كعادة كل عام، حيث تنفرد دائما هذه القنوات بعرض أعمال النجم ياسر جلال.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل الفتوة

قنوات cbc و cbc drama تعمل فقط على قمر نايل سات على التردد التالى:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
cbc 11488 27500 أفقي
cbc drama 11488 27500 أفقي

مسلسل الفتوة على قناة الحياة والحياة دراما

أعلنت قنوات الحياة سواء الحياة الحمراء أو الحياة دراما عن نقلها لحلقات مسلسل الفتوة فى رمضان 2020.

تردد قنوات الحياة والحياة دراما الناقلة لمسلسل الفتوة

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
الحياة 12207 27500 رأسي
الحياة اتش دى 12207 27500 رأسي
الحياة دراما 12437 27500 رأسي

قصة مسلسل “الفتوة” 

تدور احداث المسلسل الى اوائل القرن الماضى، حيث يوجد “الفتوة” وهو شخص قوى البنيان وقوى الشخصية، وكان يتولى حماية وقيادة “الحارة” ويشهد المسلسل فاصل من الدراما والاكشن سويا.

ابطال مسلسل “الفتوة”

يشارك ياسر جلال بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم :-

  • أحمد صلاح حسنى.
  • مي عمر.
  • احمد خليل.
  • نجلاء بدر.
  • رياض الخولي.
  • هنادي مهنا.
  • احمد خالد صالح.

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

قد يعجبك ايضا
أخبار الفن

القنوات الناقلة لمسلسل “2 في الصندوق” وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

أخبار الفن

القنوات الناقلة لمسلسل “لعبة النسيان” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

أخبار الفن

القنوات الناقلة لمسلسل “شاهد عيان” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة 

أخبار الفن

القنوات الناقلة لمسلسل “بـ 100 وش” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

أخبار الفن

قائمة القنوات الناقلة لمسلسل “فلانتينو” فى رمضان 2020 وتردد القنوات…

أخبار الفن

القنوات الناقلة لمسلسل” البرنس”  رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

أخبار الفن

“رامز مجنون رسمى”.. تفاصيل برنامح رامز جلال فى رمضان 2020 ..وموعد عرض…

أخبار الفن

قيامة عثمان الحلقة 17.. المؤسس عثمان يبدأ في تأسيس قواعد دولته الجديدة

أخبار الفن

مسلسل ” قوت القلوب ” موعد العرض والإعادة على الحياة والحياة دراما

أخبار الفن

مواعيد مسلسل ( إلا أنا ) بدءاً من 14 مارس 2020 على قنوات dmc


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.