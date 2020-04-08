القنوات الناقلة لمسلسل “الفتوة” وتردد القنوات الناقلة

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل “الفتوة” للنجم “ياسر جلال”، وهو واحد من اقوى المسلسلات المنتظرة ضمن مسلسلات رمضان 2020، خاصة بعد المسلسلات القوية والتى قام ببطولتها النجم ياسر جلال مثل مسلسل “ظل الرئيس” و”رحيم”، ويشاركة البطولة نخبة من النجوم لتقديم عمل ينافس على صدارة نسب المشاهدة، خاصة مع مسلسلات قوية مثل مسلسل الأختيار ومسلسل البرنس على سبيل المثال لا الحصر ، واليكم القنوات الناقلة للمسلسل، وتردد القنوات، و موعد المسلسل حال توافره وسيتم تحديث الموضوع اولا باول.

قناة cbc الناقلة لمسلسل “الفتوة” فى رمضان 2020

من المنتظر أن تقوم قناة سي بي سي cbc وقناة سي بي سي درام،ا بنقل أحداث المسلسل كعادة كل عام، حيث تنفرد دائما هذه القنوات بعرض أعمال النجم ياسر جلال.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل الفتوة

قنوات cbc و cbc drama تعمل فقط على قمر نايل سات على التردد التالى:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب cbc 11488 27500 أفقي cbc drama 11488 27500 أفقي

مسلسل الفتوة على قناة الحياة والحياة دراما

أعلنت قنوات الحياة سواء الحياة الحمراء أو الحياة دراما عن نقلها لحلقات مسلسل الفتوة فى رمضان 2020.

تردد قنوات الحياة والحياة دراما الناقلة لمسلسل الفتوة

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب الحياة 12207 27500 رأسي الحياة اتش دى 12207 27500 رأسي الحياة دراما 12437 27500 رأسي

قصة مسلسل “الفتوة”

تدور احداث المسلسل الى اوائل القرن الماضى، حيث يوجد “الفتوة” وهو شخص قوى البنيان وقوى الشخصية، وكان يتولى حماية وقيادة “الحارة” ويشهد المسلسل فاصل من الدراما والاكشن سويا.

ابطال مسلسل “الفتوة”

يشارك ياسر جلال بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم :-