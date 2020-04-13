القنوات الناقلة لمسلسل “النهاية” وتردد القنوات الناقلة رمضان 2020

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل “النهاية” أحد المسلسلات المنتظرة وبقوة للنجم الكبير “يوسف الشريف” وقد سبق المسلسل ترقب كبير وتسريبات ضخمة خاصة أن أعمال “الشريف” من فئة الأعمال الراقية والتى تتسم بالغموض وقد قام خلال السنوات القليلة الماضية ببطولة أعمال تسطر فى تاريخ الدراما المصرية والعربية مثل مسلسل “الصياد” وكفر ذهاب” و”القيصر” و “المواطن اكس” وغيرها من الأعمال الدرامية المميزة ونتناول قنوات عرض المسلسل بالاضافة الى قصته ومواعيد العرض حال توفرها بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة

قنوات أون الناقلة لمسلسل “النهاية”

اعلنت قنوات أون والتي تشمل On و أون دراما عن نقلها لحلقات المسلسل وقامت بعرض برومو للمسلسل وذلك على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب fec 10854 27500 أفقي 5/9

برومو مسلسل “النهاية”

قصة مسلسل “النهاية”

تدور قصة المسلسل فى إطار من الفانتازيا والخيال العلمى وتتسم بالغموض حيث يجسد “الشريف” دور مهندس يبذل قصارى جهده للتصدى للمخربين استخدموا التكنولوجيا الاستخدام الأسوأ والذي يفاجأ بوجود روبوت “انسان الى” تم استنساخه من “الشريف” وتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية في المستقبل.

ابطال مسلسل “النهاية”

المسلسل يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم وهم:-

يوسف الشريف (المهندس)

عمرو عبدالجليل

أحمد وفيق

ناهد السباعي (زوجة المهندس)

محمد لطفي

سهر الصايغ

باسم مغنية

عمرو العمروسي

محمود الليثى

سارة عادل

حسام داغر

ضيوف شرف مسلسل النهاية

يستضيف المسلسل عدد من ضيوف الشرف وهم

النجم شريف منير

الفنان الكبير محسن محيى الدين

زكى فطين عبدالوهاب

محمد جمعة

عمر الشناوى

محمد الكيلانى

محمد محمود عبدالعزيز

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج ياسر سامى

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