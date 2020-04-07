القنوات الناقلة لمسلسل “بـ 100 وش” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل ب 100 وش ضمن مسلسلات رمضان 2020، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل، والذى يشهد اطار درامى كوميدى للنجم آسر ياسين والنجمة نيللى كريم، والتى تعود بقوة السباق الدرامى فى رمضان 2020 ضمن سلسلة كبيرة من الأعمال الفنية والدرامية، و سنتعرف على القنوات الناقلة، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل على جميع الاقمار الصناعية.

قناة دبى الناقلة لمسلسل ب 100 وش رمضان 2020

أعلنت قناة دبي الفضائية dubai tv عن نقلها لأحداث المسلسل، وأعلنت بصورة مبكرة عن عرضها حلقاته بالإضافة إلى برومو للمسلسل وتبث القناة على عدد كبير من القنوات.

تردد قناة دبى الناقلة لمسلسل ب 100 وش

قناة دبي تبث على عدد من الأقمار بأكثر من جودة سواء sd للريسيفرات العادية وبدقة HD للريسيفرات عالية الدقة واليكم تردد القناة

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب dubai tv نايل سات 7 غرب 12418 27500 أفقي dubai tv hd نايل سات 7 غرب 12322 27500 رأسي dubai tv بدر 26 شرق 12130 27500 رأسي

قصة مسلسل ب 100 وش وابطال العمل

يدور المسلسل فى إطار كوميدى درامى عبر وجود العديد من المواقف الطريفة بين أبطال العمل ويقوم ببطولة هذا العمل النجوم

نيللى كريم

آسر ياسين

لؤي عمران

دنيا ماهر

شريف دسوقى

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو ذكرى

وعشاق الدراما يمكنهم متابعة قنوات عرض مسلسل الاختيار بالإضافة إلى قنوات عرض مسلسل فلانتينو في رمضان.