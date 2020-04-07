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القنوات الناقلة لمسلسل “بـ 100 وش” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

بواسطة مصطفى صديق القاضي
قنوات عرض ب 100 وش القنوات الناقلة لمسلس بـ 100 وش

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل ب 100 وش ضمن مسلسلات رمضان 2020، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل، والذى يشهد اطار درامى كوميدى للنجم آسر ياسين والنجمة نيللى كريم، والتى تعود بقوة السباق الدرامى فى رمضان 2020 ضمن سلسلة كبيرة من الأعمال الفنية والدرامية، و سنتعرف على القنوات الناقلة، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل على جميع الاقمار الصناعية.

قناة دبى الناقلة لمسلسل ب 100 وش رمضان 2020

أعلنت قناة دبي الفضائية dubai tv عن نقلها لأحداث المسلسل، وأعلنت بصورة مبكرة عن عرضها حلقاته بالإضافة إلى برومو للمسلسل وتبث القناة على عدد كبير من القنوات.

قنوات عرض مسلسل ب 100 وش
مسلسل ب 100 وش على قناة دبى

تردد قناة دبى الناقلة لمسلسل ب 100 وش

قناة دبي تبث على عدد من الأقمار بأكثر من جودة سواء sd للريسيفرات العادية وبدقة HD للريسيفرات عالية الدقة واليكم تردد القناة 

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
dubai tv نايل سات 7 غرب 12418 27500 أفقي
dubai tv hd نايل سات 7 غرب 12322 27500 رأسي
dubai tv بدر 26 شرق 12130 27500 رأسي

قصة مسلسل ب 100 وش وابطال العمل

يدور المسلسل فى إطار كوميدى درامى عبر وجود العديد من المواقف الطريفة بين أبطال العمل ويقوم ببطولة هذا العمل النجوم

  • نيللى كريم
  • آسر ياسين
  • لؤي عمران
  • دنيا ماهر
  • شريف دسوقى
  • المسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو ذكرى

وعشاق الدراما يمكنهم متابعة قنوات عرض مسلسل الاختيار بالإضافة إلى قنوات عرض مسلسل فلانتينو في رمضان.


مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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