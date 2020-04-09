القنوات الناقلة لمسلسل “دهب عيرة” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

اليكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل “دهب عيرة” للنجمة الكبيرة “يسرا”، والتى تخوض البطولة مع عدد من نجوم الفن، مثل الفنانة “حلا شيحا” والفنان “بيومى فؤاد”، فى إطار درامي مشوق مليء بالغموض، حسبما ظهر في البرومو الأول للمسلسل. وسنتناول بالتفصيل وأولا باول القنوات الناقلة لأحداث المسلسل، بالإضافة إلى تردد القنوات واضافة مواعيد مسلسل دهب عيرة حال توافره.

قناة دبى الفضائية الناقلة لمسلسل “دهب عيرة”

أولى القنوات الفضائية التى اعلنت عن نقل حلقات المسلسل، هى قناة دبى الفضائية الاماراتية، بعد ان اعلنت سابقا عن اذاعة مسلسل بميت وش للنجوم “اسر ياسين” ونيللى” كريم، وقد اعلنت القناة عن عرضها للمسلسل بالاضافة الى برومو للمسلسل.

تردد قناة دبي الفضائية ناقلة مسلسل “دهب عيرة”

قناة dubai tv تعمل على مجموعة من الأقمار الصناعية، وتستقبل باشارة قوية وباكثر من دقة على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 7 غرب 12418 27500 أفقي نايل سات 7 غرب 12322 27500 رأسي بدر 26 شرق 12130 27500 رأسي

قصة مسلسل “دهب عيرة”

تتمحور أحداث المسلسل حول شخصية “عهد” (يسرا)، وهي الشقيقة الكبرى داخل عائلتها، وتقوم بحل مشاكل اشقائها المختلفة، وهى شخصية الى حد ما ثرية، فهي تمتلك احد المصانع، ونتيجة لذلك يتجه ابنها إلى إدمان العقاقير المخدرة جراء اهمالها له، وتدور العديد من الأحداث الدرامية المختلفة.

طاقم عمل مسلسل “دهب عيرة”

يشارك النجمة يسرا بطولة المسلسل باقة كبيرة من النجوم مثل:-

حلا شيحة.

بيومي فؤاد.

عبير صبري.

خالد انور.

هنادي مهنا.

ولعشاق الغموض والدراما يمكنكم ايضا متابعة قنوات عرض مسلسل لعبة النسيان وقنوات مسلسل شاهد عيان.