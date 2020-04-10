القنوات الناقلة لمسلسل “رجالة البيت” برومو المسلسل وتردد القنوات الناقلة

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل “رجالة البيت” للنجوم “أكرم حسني” وأحمد فهمي”، وهو من أشهر ثنائيات الكوميديا في الدراما الحديثة بعد تحقيقهم نجاحا كبيرا فى السنوات الماضية، خاصة مسلسل “ريح المدام”. هذا العام يقدم الثنائى مسلسل كوميدى ساخر يحمل اسم “رجالة البيت”، والذي يتوقع حصوله على نسبة مشاهدة عالية، خاصة مع ظهور أعمال كوميدية هذا العام مثل مسلسل 2 فى الصندوق وسنتناول القنوات الناقلة للمسلسل، بالإضافة إلى موعد المسلسل فور توافره، مع تردد القنوات الناقلة.

قناة أون و اون دراما الناقلة لمسلسل “رجالة البيت”رمضان 2020

قنوات اون هى اول القنوات التي ستقوم بعرض حلقات المسلسل على قنواتها، وهى قنوات on و on drama وهى تبث حصريا على النايل سات وقامت بعرض برومو للمسلسل .

برومو مسلسل #رجالة_البيت بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني على #ON برومو مسلسل #رجالة_البيت بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني على #ON#خلي_رمضانك_ON Gepostet von ON am Freitag, 10. April 2020

تردد قنوات اون والتى ستعرض مسلسل رجالة البيت

القنوات تبث بكلا الدقتين sd و hd على قمر نايل سات 7 غربا على التردد.

التردد معدل الترميز الاستقطاب fec 10854 27500 أفقي 5/6

قنوات dmc احدث قنوات عرض مسلسل “رجالة البيت”

أعلنت قنوات دي إم سي و دي إم سي دراما عن نقلها لحلقات المسلسل فى رمضان 2010 حيث تعرض القنوات على تردد واحد.

التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec 11448 27500 أفقي 5/6

قصة مسلسل “رجالة البيت”

يدور المسلسل فى إطار كوميدى، حيث يجسد النجم احمد فهمى وأكرم حسنى دور “تيمون و بومبا” ،حيث يقيموا فى بيت جدهم، والذى يواجة صاحب العقار وهو شخصية جشعة تحاول طردهم من المنزل لاقامة برج سكني عملاق، ويتصدى له تيمون وبومبا بمعاونة باقي أفراد العائلة.

ابطال مسلسل “رجالة البيت”

يشارك النجوم اكرم حسنى واحمد فهمى النجوم:-

بيومي فؤاد.

لطفى لبيب.

ويزو.

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