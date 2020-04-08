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القنوات الناقلة لمسلسل “شاهد عيان” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة 

بواسطة مصطفى صديق القاضي
ملصق شاهد عيان البوستر الرسمى للمسلسل

اليكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل “شاهد عيان” للنجم “حسن الرداد”، والذى يخوض من خلالة سباق رمضان 2020، بصحبة نخبة من نجوم الفن، بعد أن قام ببطولة مسلسل “الزوجة 18” العام الماضى فى إطار كوميدى، ولكن فى هذا العام يقوم ببطولة مسلسل “شاهد عيان” وذلك فى إطار درامى مشوق، وسنتناول اولا باول القنوات المؤكدة الناقلة لأحداث المسلسل، ومواعيد المسلسل حال توافرها، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة.

قناة النهار والنهار دراما الناقلة لأحداث مسلسل “شاهد عيان”

قنوات النهار هى من اوائل القنوات التى اعلنت عن نقل احداث المسلسل، طيلة شهر رمضان 2020 على القمر المصرى نايل سات.

مسلسل شاهد عيان على قناة النهار
مسلسل شاهد عيان على باقة قنوات النهار

تردد قنوات النهار والنهار دراما الناقلة لمسلسل “شاهد عيان”

القنوات حصرية فقط على قمر نايل سات ولا توجد على اقمار اخرى وذلك على تردد:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
al nahar 11488 27500 أفقي
al nahar drama 11488 27500 أفقي

قصة مسلسل “شاهد عيان”

تدور أحداث المسلسل فى عالم الجريمة والاثارة، حيث يقوم النجم “حسن الرداد” بأداء دور ضابط شرطة، وتدور مجموعة كبيرة من الأحداث المثيرة.

ابطال مسلسل “شاهد عيان”

يشارك النجم حسن الرداد بطولة أحداث المسلسل النجوم:-

  • هنا شيحة.
  • بسمة.
  • وليد فواز.
  • محمد لطفى.

عشاق دراما رمضان يمكنكم أيضا متابعة قنوات مسلسل الأختيار للنجم أمير كرارة و متابعة قنوات مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان


مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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