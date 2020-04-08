القنوات الناقلة لمسلسل “لعبة النسيان” رمضان 2020 وتردد القنوات الناقلة

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل “لعبة النسيان” للنجمة “دينا الشربينى”، بعد نجاحها الساحق فى العام الماضى مع مسلسل “زي الشمس”، والذى حقق نسبة نجاح خرافية واشادة كبيرة من النقاد والجماهير، تخوض النجمة سباق مسلسلات رمضان 2020 مسلسل “لعبة النسيان”، مع مجموعة مميزة من نجوم الفن، وقد تم الاعلان رسميا عن اذاعة المسلسل هذا الشهر وسنتناول بالتفصيل القنوات التى أكدت بشكل رسمى اذاعة أحداث المسلسل، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة لأحداث المسلسل..

قناة ام بي سي مصر mbc masr ناقلة مسلسل “لعبة النسيان”

أذاعت قناة ام بي سي مصر برومو رسمي، تعلن فيه عن عرض حلقات المسلسل حصريا على شاشتها خلال شهر رمضان هذا العام .

تردد قناة mbc masr الناقلة لمسلسل “لعبة النسيان”

من المنتظر ايضا ان تقوم قناة mbc masr 2 بإذاعة المسلسل، ولكن لم يتأكد بعد إذاعتها لأحداث المسلسل من عدمه، وهى تبث فقط على النايل سات ولا تبث على أقمار أخرى وذلك على التردد:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب mbc masr 12015 27500 رأسي

قصة مسلسل “لعبة النسيان”

يدور المسلسل فى إطار غامض، حول معاناة امرأة تفقد الذاكرة مما يجعلها فى معاناة بين ماضيها، وبين الحاضر الذى لا تعرفة.

ابطال مسلسل “لعبة النسيان”

تشارك النجمة “دينا الشربيني” بطولة أحداث المسلسل باقة من النجوم وهم:-

احمد داود.

محمود قابيل.

انجى المقدم.

رجاء الجداوي.

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