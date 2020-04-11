القنوات الناقلة لمسلسل “لما كنا صغيرين” والقنوات الناقلة

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل “لما كنا صغيرين” للنجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج، ومن المنتظر أن يحقق نسب مشاهدات عالية، نجوم المسلسل من العيار الثقيل، وتهافتت العديد من القنوات على عرض المسلسل على شاشاتها، وقامت بعرض بروموهات المسلسل. وسنتناول هذه القنوات ومواعيد عرض مسلسل “لما كنا صغيرين”، حال توافرها و سنتعرف ايضا على تردد القنوات ناقلة حلقات المسلسل.

قناة dmc و dmc drama أولى القنوات الناقلة لمسلسل “لما كنا صغيرين”

أعلنت باقة قنوات الحياة المصرية، عن نقلها لحلقات المسلسل تباعا طول شهر رمضان الكريم، وستبث المسلسل على قناة الحياة والحياة دراما، وقد تم الاعلان هذا العام مبكرا عن عرض المسلسل على القنوات .

تردد قنوات الحياة ناقلة مسلسل لما كنا صغيرين

تعمل قنوات الحياة على نايل سات فقط، ولا تبث على أقمار اخرى على التردد التالى.

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب الحياة 12207 27500 رأسي

قصة مسلسل لما كنا صغيرين

تدور قصة المسلسل حول بعض الأشخاص الذين يرتبطون بعلاقة صداقة قديمة، ولكن جراء جريمة قديمة يتعرض لعدد من المشاكل المختلفة.

ابطال مسلسل لما كنا صغيرين

يخوض بطولة العمل الدرامى النجوم التالية اسماؤهم:-

محمود حميدة.

خالد النبوى.

ريهام حجاج.

نسرين أمين.

هانى عادل.

محمود حجازي.

منة فضالي.

كريم قاسم.

عشاق الدراما مع موعد وقنوات عرض مسلسل الأختيار وقنوات مسلسل فالنتينو رمضان 2020.

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