القنوات الناقلة لمسلسل “ونحب تاني ليه” وتردد القنوات الناقلة وبرومو المسلسل

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل ونحب تاني لية للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وبمشاركة النجوم شريف منير، وكريم فهمى، فى أول تعاون درامي من إنتاج شركة سينرجى، ومن المنتظر أن يحظى المسلسل بنسب مشاهدة كبيرة، خاصة مع وجود منافسة قوية لمسلسلات رمضان 2020، ووجود أعمال فنية قوية مثل مسلسل البرنس ومسلسل بـ 100 وش، وينتمي المسلسل لفئة الأعمال الكوميدية الاجتماعية ، ونتناول بالتفصيل القنوات الناقلة لأحداث المسلسل، مع تردد القنوات الناقلة.

قناة أبوظبي الفضائية الناقلة لمسلسل ونحب تانى لية

قناة أبوظبي الفضائية كانت من أوائل القنوات التي أعلنت عن نقلها لحلقات المسلسل، وقامت بعرض برومو حلقات المسلسل.

تردد قناة ابوظبي الفضائية ناقلة مسلسل ونحب تانى لية

قناة أبوظبي الفضائية تبث على عدد من الأقمار الفضائية نايلسات وبدر وهى كالتالى:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايلسات 7 غرب 12467 27500 أفقي hor نايلسات 7 غرب 11938 27500 رأسي ver بدر 26 شرق 11804 27500 أفقي hor

قصة مسلسل ونحب تانى لية في رمضان 2020

المسلسل يتناول فى إطار كوميدى اجتماعى رومانسى، عدد كبير من المشاكل الاجتماعية والاسرية بين أبطال المسلسل.

ابطال مسلسل ونحب تانى لية

يشارك النجوم ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى وشريف منير مجموعة كبيرة من الأبطال:-

احمد سعيد عبدالغنى.

عماد رشاد.

سوسن بدر.

إسلام جمال.

تارا عماد.

برومو مسلسل ونحب تانى ليه على قناة ابوظبى

أذاعت قناة أبوظبي الفضائية البرومو الأول للمسلسل والذي يتخلله فاصل من الكوميديا.