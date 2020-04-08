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القنوات الناقلة لمسلسل “2 في الصندوق” وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

بواسطة مصطفى صديق القاضي
قنوات ناقلة لمسلسل اتنين فى الصندوق اتنين فى الصندوق

اليكم القنوات الناقلة لمسلسل 2 فى الصندوق ضمن دراما رمضان 2020، وهو مسلسل كوميدي بامتياز، بطولة النجوم “حمدى الميرغنى” و “أوس أوس” و “محمد عبدالرحمن” وباقة من نجوم الكوميديا، ويضفى هذا المسلسل جرعة كبيرة من الكوميديا، وينافس على لقب أفضل الأعمال الكوميدية فى رمضان 2020، واليكم قنوات عرض مسلسل “اتنين فى الصندوق” وتردد القنوات الناقلة لحلقات المسلسل.

قناة ام بي سي مصر الناقلة لمسلسل اتنين فى الصدوق

كعادة قناة mbc masr والتى تقوم بعرض احدث المسلسلات والبرامج الكوميدية فى رمضان، تنفرد بعرض حلقات المسلسل حصريا، وذلك على قمر نايل سات 7 غرب، وبالفعل قامت بعرض برومو حلقات المسلسل.

اتنين فى الصندوق

تردد قناة ام بي سي مصر الناقلة لمسلسل واتنين فى الصندوق

القناة تعمل فقط على القمر الصناعى المصرى Nilesat وذلك على التردد:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب fec
12015 27500  رأسي 5/6

قصة مسلسل 2 في الصندوق

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى بين مجموعة من عمال النظافة، وتتناول فى إطار ساخر المشاكل التي يواجهونها خلال حلقات المسلسل.

ابطال مسلسل 2 في الصندوق

المسلسل بطولة عدد كبير من ابطال الكوميديا خاصة من ابطال “مسرح مصر” وهم النجوم التالي اسماؤهم:-

  • حمدي الميرغني.
  • اوس اوس.
  • محمد عبدالرحمن.
  • بيومي فؤاد.
  • حجاج عبدالعظيم.
  • انتصار.
  • رحاب الجمل.

هواة الكوميديا يمكنكم أيضا متابعة قنوات عرض مسلسل بـ 100 وش وايضا قنوات مسلسل فالنتينو اهم مسلسلات الكوميديا فى دراما رمضان 2020.


مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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