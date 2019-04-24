«الكاتعة» التي تغير صوتها بسبب «الشاي» ولم يحضر جنازتها سوى «عادل إمام».. محطات مؤثرة في حياة «نعيمة الصغير»

علي الرغم من تقديمها للكثير من أدوار الكوميديا خلال مشوارها الفني في عالم التمثيل، إلا أنها قد نالت الشهرة الواسعة من خلال دورها في فيلم “الشقة من حق الزوجة” مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنانة معالي زايد، وكانت تقوم بدور حماة محمود عبد العزيز والتي كانت دائماً تحث إبنتها علي الشجار مع زوجها لتحصل علي الشقة منه، ولا سيما أن دورها أيضاً في فيلم “العفاريت” كان من أكثر الأدوار شهرة لها، وأطلق عليها “الكاتعة”، “وأمنا الغولة”، من الأطفال التي كانت تسرقهم وتجعلهم يتسولون من أجل أن يحضروا لها الأموال من الناس، وكذلك دورها في فيلم “السيد قشطة” في عام 1985، وفيلم “عبده منشار” مع سيد زيان، إنها الفنانة الراحل القديرة “نعيمة الصغير”.

نشأة نعيمة الصغير

في يوم 25 ديسمبر من عام 1931 ولدت الفنانة نعيمة الصغير، بمحافظة الإسكندرية، وإسمها الثلاثي الحقيقي “نعيمة عبد المجيد عبد الجواد”، ولكنها حصلت علي الأسم التي تعرف به حالياً “نعيمة الصغير” نسبة إلي زوجها الممثل “محمد الصغير”، والذان قد بدأ مشوارهما الفني معاً صغاراً وعملا كـ مونولجست سوياً، إنتقالاً من كباريه إلي كباريه، ومن كازينو إلي كازينو، حتي إلتحقا بفرقة تدعي “إبراهيم حمودة”.

بداية الشهرة ودخول عالم الفن

عن طريق الصدفة تم إكتشاف الفنانة الراحلة “نعيمة الصغير”، في ذات يوم من الأيام كان المخرج حسين الإمام يتجول بإحدي شواطئ محافظة الإسكندرية، وقابلها وأعجب بموهبتها كثيراً، ورشحها لدور في رائعته “اليتيمتين” مع ألمع النجوم في ذلك الوقت، منهم سيدة الشاشة العربية الفنانة “فاتن حمامة”، والفنانة ثريا حلمي.

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