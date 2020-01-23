اللبنانية”ليلى إسكندر”تحصل على الجنسية..قصة حب ليلى ويعقوب السعودية

نشرت الفنانة ليلى اسكندر عبر موقع التواصل الإجتماعى اسناب شات وأوضحت فيها عن سعادتها بمنحها الجنسية السعودية و ظهرت ايضا الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر فى فديو لها نشر على بعض المواقع العربية شكرت فيه”ابودعيج” وذلك من أجل مساعدتها فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمنحها الجنسية السعودية، وظهر معها فى الفديو ابودعيج وهو يحمل هويتها الجديدة وشكرت أيضا كل الجهات الحكومية والوزارات على تيسير الأمور لها، حيث أنها متزوجة من الممثل السعودى يعقوب”أبو يوسف” وتبلغ من العمر 35 عام درست فى الجامعة اللبنانية وتحمل الديانة الإسلامية.

قصة حب ليلى و يعقوب

يعقوب الفرحان أبو يوسف وليلى اسكندر قصة حب بدأت فى الإمارات تحدث عنها زوجها أثناء حديثة على قناة MBC فى برنامج الدنيا علمتنى وقال بدأنا حياتنا من الصفر حيث كنت اقتسم العملات المعدنية انا وزوجتي من أجل شراء المستلزمات الحياتية سويا وكانت الحياة ممتلئ بالحب والسعادة وحتى رزقنا الله بأول مولود لنا الذى وكان طلب زوجتى ليلى ان يكون اسمه يوسف والفعل سميناه يوسف وكان ثمرة حبنا، وقال تعرفت على ليلى اسكندر بالصدفة وذلك أثناء قيامى بتمثيل بعمل خليجى فى دولة الإمارات وكانت ليلى اسكندر ضيفة شرف فى هذا العمل ونبض قلبى من اول ما رأيتها ثم سافرنا إلى سويسرا وجلسنا سويا أكثر من 20 ساعة معا ومن هنا كانت بداية الحب معا وبعدها عشنا قصة حب ثم تزوجها.