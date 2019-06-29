الله يرحمك يا عم كامل| وفاة الفنان القدير محمد أبو الوفا

توفي الفنان محمد أبو الوفا منذ قليل بعدما أعلن نجله اسلام أبو الوفا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وسوف يُدفن الفنان الراجل في المدافن الخاصة بعائلته والتي توجد في محافظة الفيوم بعد أداء صلاة الجنازة عليه، يُذكر أن الفنان محمد أبو الوفا في الفترة الأخيرة قد تعرض لوعكة صحية شديدة وانتقل على إثرها إلي العناية المركزة لمدة شهر كامل

محمد أبو الوفا

كانت بداية الفنان محمد أبو الوفا من خلال عروض مسرحية كان يشارك بها من خلال قصور الثقافة، وأول أعماله الفنية التي بدأ فيها منذ عام 2005 هو مسلسل المرسي والبحار والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم يحيي الفخراني، حسن مصطفي، جميل راتب، وبعد ذلك شارك في عدد ليس بالقليل بأعمال فنية أخري، وعلقت في أذهان الجماهيرة خاصةً أدوار الفنان محمد أبو الوفا في مسلسل العراف، ابن حلال، الجزيرة.

وفاة الفنان محمد أبو الوفا

منذ قليل قد أعلن نجله اسلام عبر الفيس بوك قائلاً ” إن لله وإنا إليه راجعون..أبي في ذمة الله”

جديراً بالذكر أن الفنان محمد أبو الوفا خلال الفترة الأخيرة قد حقق نجاح كبير في الوسط الفني، ويُعرض له في الوقت الحالي الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، بالإضافة أنه شارك في عدد من أبرز المسلسلات التي حققت نجاح في الوسط الفني أبرزهم مسلسل ابن حلال، والقيصر، وأخيراً يونس ولد فضة.