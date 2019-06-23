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الليلة أولى حلقات المسلسل التركي ” Kuzgan ” الغراب على قناة El fadjr TV الجزائرية

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
الليلة أولى حلقات المسلسل التركي ” Kuzgan ” الغراب على قناة El fadjr TV الجزائرية

عشاق المسلسلات التركية على موعد الليلة الاحد 23 يونيو / حُزيران  2019 مع أولى حلقات المسلسل التركي “الغراب Kuzgan” المترجم الى العربية على قناة El fadjr TV الجزائرية كعرض أول وحصري , وهو من نوعية المسلسلات الدرامية العاطفية المثيرة .

تردد قناة قناة El fadjr TV الجزائرية

القناة تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 10922 ( عمودي أو رأسي V )  ومعدل ترميز 27500.

موعد العرض والإعادة لمسلسل الغراب Kuzgan

المسلسل يعرض يومياً في المواعيد الاتية :

17:30  ( الخامسة والنصف مساءاً ) بتوقيت غرينتش
18:30 ( السادسة والنصف مساءاً ) بتوقيت الجزائر و تونس والمغرب
19:30 ( السابعة والنصف مساءاً ) بتوقيت مصر و ليبيا و السودان
20:30 ( الثامنة والنصف مساءاً ) بتوقيت السعودية و العراق و لبنان وقطر والبحرين وفلسطين والاردن واليمن
21.30 

 وتعاد الحلقة في الاوقات التالية

00:30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )  بتوقيت غرينتش
01:30 ( الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت الجزائر و تونس
02:30 ( الثانية والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت مصر و ليبيا و السودان
03:30 ( الثالثة والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت السعودية و العراق و لبنان

ابطال مسلسل الغراب Kuzgan

أهم نجوم العمل : باريش اردوتش / Barış Arduç – بورجو بريجيك / burcu biricik – ميتهان باريلتي / Metehan Parıltı – Nisa Sofiya – Burak Uyanık .

ملخص فكرة وقصة مسلسل الغراب Kuzgan

تدور أحداث المسلسل  حول شخص يدعى كوزغون وسوف يعيش باسم اخر وهو ريفين بعد وفأة والده قرر ان ينقم له بعد مرور 20 عام , وسوف تقوم حبيبته ديلا بدور محامية ناجحة سوف تغير حياته بعد سنوات من مواجهة كوزجن مرة أخرى .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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