الليلة أولى حلقات المسلسل التركي ” Kuzgan ” الغراب على قناة El fadjr TV الجزائرية

عشاق المسلسلات التركية على موعد الليلة الاحد 23 يونيو / حُزيران 2019 مع أولى حلقات المسلسل التركي “الغراب Kuzgan” المترجم الى العربية على قناة El fadjr TV الجزائرية كعرض أول وحصري , وهو من نوعية المسلسلات الدرامية العاطفية المثيرة .

تردد قناة قناة El fadjr TV الجزائرية

القناة تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 10922 ( عمودي أو رأسي V ) ومعدل ترميز 27500.

موعد العرض والإعادة لمسلسل الغراب Kuzgan

المسلسل يعرض يومياً في المواعيد الاتية :

17:30 ( الخامسة والنصف مساءاً ) بتوقيت غرينتش

18:30 ( السادسة والنصف مساءاً ) بتوقيت الجزائر و تونس والمغرب

19:30 ( السابعة والنصف مساءاً ) بتوقيت مصر و ليبيا و السودان

20:30 ( الثامنة والنصف مساءاً ) بتوقيت السعودية و العراق و لبنان وقطر والبحرين وفلسطين والاردن واليمن

21.30

وتعاد الحلقة في الاوقات التالية

00:30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت غرينتش

01:30 ( الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت الجزائر و تونس

02:30 ( الثانية والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت مصر و ليبيا و السودان

03:30 ( الثالثة والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت السعودية و العراق و لبنان

ابطال مسلسل الغراب Kuzgan

أهم نجوم العمل : باريش اردوتش / Barış Arduç – بورجو بريجيك / burcu biricik – ميتهان باريلتي / Metehan Parıltı – Nisa Sofiya – Burak Uyanık .

ملخص فكرة وقصة مسلسل الغراب Kuzgan

تدور أحداث المسلسل حول شخص يدعى كوزغون وسوف يعيش باسم اخر وهو ريفين بعد وفأة والده قرر ان ينقم له بعد مرور 20 عام , وسوف تقوم حبيبته ديلا بدور محامية ناجحة سوف تغير حياته بعد سنوات من مواجهة كوزجن مرة أخرى .