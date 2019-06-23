الليلة أولى حلقات المسلسل التركي ” Kuzgan ” الغراب على قناة El fadjr TV الجزائرية

عشاق المسلسلات التركية على موعد الليلة الاحد 23 يونيو / حُزيران 2019 مع أولى حلقات المسلسل التركي “الغراب Kuzgan” المترجم الى العربية على قناة El fadjr TV الجزائرية كعرض أول وحصري , وهو من نوعية المسلسلات الدرامية العاطفية المثيرة .
تردد قناة قناة El fadjr TV الجزائرية
القناة تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 10922 ( عمودي أو رأسي V ) ومعدل ترميز 27500.
موعد العرض والإعادة لمسلسل الغراب Kuzgan
المسلسل يعرض يومياً في المواعيد الاتية :
17:30 ( الخامسة والنصف مساءاً ) بتوقيت غرينتش
18:30 ( السادسة والنصف مساءاً ) بتوقيت الجزائر و تونس والمغرب
19:30 ( السابعة والنصف مساءاً ) بتوقيت مصر و ليبيا و السودان
20:30 ( الثامنة والنصف مساءاً ) بتوقيت السعودية و العراق و لبنان وقطر والبحرين وفلسطين والاردن واليمن
21.30
وتعاد الحلقة في الاوقات التالية
00:30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت غرينتش
01:30 ( الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت الجزائر و تونس
02:30 ( الثانية والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت مصر و ليبيا و السودان
03:30 ( الثالثة والنصف بعد منتصف الليل ) بتوقيت السعودية و العراق و لبنان
ابطال مسلسل الغراب Kuzgan
أهم نجوم العمل : باريش اردوتش / Barış Arduç – بورجو بريجيك / burcu biricik – ميتهان باريلتي / Metehan Parıltı – Nisa Sofiya – Burak Uyanık .
ملخص فكرة وقصة مسلسل الغراب Kuzgan
تدور أحداث المسلسل حول شخص يدعى كوزغون وسوف يعيش باسم اخر وهو ريفين بعد وفأة والده قرر ان ينقم له بعد مرور 20 عام , وسوف تقوم حبيبته ديلا بدور محامية ناجحة سوف تغير حياته بعد سنوات من مواجهة كوزجن مرة أخرى .
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