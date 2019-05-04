الليلة تبدأ أولى حلقات مسلسلات رمضان 2019 على mbc مصر

في محاولة للسبق والحصول على أكبر عدد من المتابعين لمسلسلات رمضان 1440 هـ / 2019 م, قررت إدارة قنوات ام بي سي مصر البدء من الليلة السبت 4 مايو في عرض أول لبعض المسلسلات على شاشتها بدءأ من الساعة التاسعة مساءاً.

احتفاءاً ببدء السباق الرمضاني ستبدأ القناة في السابعة والنصف مساءاً بعرض مسرحة جديدة من مسرحيات مسرح مصر بقيادة اشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر ومنهم علي ربيع و محمد أنور و حمدي الميرغني واوس اوس وويزو وباقي نجوم مسرح مصر

في تمام الساعة التاسعة تبدأ أول حلقة من مسلسل قابيل للنجوم محمد ممدوح و أمينة خليل و محمد فراج , وعمل تشويقي يتميز بالغموض والاثارة .

وعند دقات الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر , سيكون موعد محبي الكوميديا و مسلسل فكرة بمليون جنية وهو من بطولة علي ربيع و صابرين و صلاح عبد الله و سهر الصايغ و ولاء الشريف .

ومع انتصاف ليل القاهرة يكون العرض الاول لاولى حلقات مسلسل شقة فيصل الذي يعرض حصرياً على شاشة mbc مصر , بعد انتهاء تصويره من ثلاث سنوات , ويعتبر هو البطولة الاولى للنجم كريم محمود عبد العزيز وآخر أعمال النجم الراحل وائل نور ويشارك في المسلسل النجمة ايتن عامر وأحمد فتحي و صلاح عبد الله و نسرين أمين .

مسلسلات رمضان بكره السبت على MBCمصر مسلسلات رمضان بكره السبت على MBCمصر#رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Donnerstag, 2. Mai 2019

أعدت القناة خريطة برمجية قوية لشهر رمضان على رأسها برنامج مقالب رامز السنوي وهذا العام تحت اسم رامز في الشلال , ومجموعة مسلسلات أخرى بجانب التي تعرض الليلة مثل ولد الغلابة لأحمد الشقا و زي الشمس لدينا الشربيني.