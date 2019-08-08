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الموت يفجع الفنان «فتحي عبد الوهاب» في أسرته.. خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

كتب هشام سيدفي آخر تحديث

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صرح الفنان فتحي عبد الوهاب، من خلال تويتة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”، عن وفاة والدته بعبارة “أمي في ذمة الله”، ورفق معها صورة مدون عليها آية من آيات القرآن الكريم، ولكنه لم يكشف تفاصيل أخرى ولم يذكر أي معلومات عن مكان العزاء ووقته.

ويذكر أن الفنان يشارك بفيلم جديد “لص بغداد”، من بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف تامر إبراهيم، والمخرج أحمد خالد.

وكانت أخر أعمال فتحي عبد الوهاب، هو مسلسل “لمس أكتاف” من بطولة الممثل ياسر جلال، والذي قد تم عرضه في السباق الدرامي في رمضان العام الماضي، وظهر أيضاً كضيف شرف مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل “لآخر نفس”، والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

 

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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