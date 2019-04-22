الموت يفجع الفنان هشام عباس في والدته

نشر الفنان هشام عباس عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك خبر وفاة والدته، وأشار عباس في منشوره إلى تحديد موعد ومكان العزاء حيث أعلنت أن العزاء سيكون يوم غدا الثلاثاء بقاعة الروضة بمسجد الرحمن الرحيم، والكائن بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة والدة الفنان هشام عباس

وكان عبد الرحمن الصياد، المسئول الإعلامي السابق بنقابة المهن الموسيقية قد أعلن في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك خبر وفاة والدة الفنان هشام عباس، وحدد موعد ومكان آخر للعزاء، حيث أعلن أن العزاء سيكون يوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ولكن منشور الفنان هشام عباس الأخير قد حسم الأمر بتحديده موعد ومكان العزاء النهائي.

هذا وقد نعي الكثير من الفنانين من أصدقاء الفنان هشام عباس والدته عبر صفحاتهم الشخصية، على رأسهم زميله وصديقه الفنان حميد الشاعري، الذي قدم معه أهم أعماله وألبوماته الغنائية في بداياته الأولى، مثل حالة، وزي الأول، وياليلة، وحبيتها، وكلام الليل، والتي كانت من أهم ألبومات فترة التسعينات.

– إنا لله وإنا إليه راجعون , توفت الى رحمه الله والدتي الحبيبة السيدة / فادية جيوشي حلبي .و العزاء يوم الثلاثاء بـ جامع الرحمن الرحيم / صلاح سالم قاعة الروضة .- اللهم اغفر لها وارحمها . نسألكم الفاتحة . Gepostet von Hisham Abbas am Sonntag, 21. April 2019

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