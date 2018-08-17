انتظرها الفنان الراحل “محمد وفيق” 20 عاماً ليتزوجها، وجمعهما مدفن واحد.. محطات في حياة الفنانة الراحلة “كوثر العسال”

كوثر العسال ، على الرغم من سجلها المليء بالأعمال الفنية ومشوارها الطويل، منذ أن بدأت بالتمثيل بالقرن الماضي في فترة الستينيات، ولكن يبقى العمل الأخير الذي جسدته بارز في عقول العديد من الجماهير، وتلك الشخصية التي جسدتها هي شخصية “درية” بمسلسل (لن أعيش في جلباب أبي)، وكانت زوجة الوزير، ثم اختفت بعدها وبعدت عن الأنظار وكان تلك الاختفاء هو قرار اعتزالها للفن، وتكون الفنانة القديرة “كوثر العسال” ابنة خالة الفنان القدير الراحل “محمد وفيق”، وكان منزل العائلتين أمام بعضهما، رحلت الفنانة عن عالمنا وهي تبلغ من العمر ثلاثة وسبعون عاماً، وقدمت العديد من الأعمال خلال مشوارها الطويل منذ عام 1964 حتى قرار اعتزالها، ومن تلك الأعمال الفنية التي قدمتها من مسلسلات وأفلام: حافية على جسر الذهب – نحن لا نزرع الشوك – من أجل الحياة – شفاه غليظة – صباح الخير يا زوجتي العزيزة – امرأة في دوامة – أهل الطريق – لن أعيش في جلباب أبي – بنات الثانوية، وغيرهم من الأعمال.

تفاصيل قصة الحب بين الفنانة “كوثر العسال” والفنان “محمد وفيق”:

حيث تزوجت الفنانة كوثر للمرة الأولى من فنان راحل وهو الفنان “عبد المنعم إبراهيم”، وكانت الفنانة هي رابع زوجاته، ولكن ظلت معه لمدة عشرون عاماً حتى توفاه الله، وبنهاية الثمانينيات تم العرض عليها بالزواج.

عرض الفنان الراحل “محمد وفيق” ابن خالة الفنانة كوثر عليها بالزواج، فوافقت وخاصة أن الفنان الراحل “وفيق” كان يحبها، قبل أن تتزوج من الفنان “عبد المنعم”، ولكنه لم يصرح لها بعد بتلك الحب بسبب خجله.

عاشوا حياة مستقرة وهادئة، وتحدث الفنان عن حبه لها على الهواء من خلال استضافته ببرنامج تليفزيوني قائلاً: (أنا وكوثر ملناش إلا بعض، يعني أنا مليش غيرها وهي ملهاش غيري، وإحنا ماليين حياتنا بوجود بعض)، وعلى الرغم من كل تلك الحب ولم يرزقهما الله بأبناء.

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وصية الفنان “محمد وفيق”:

حيث جاء خبر وفاة الفنانة “كوثر” بعد صراعها مع المرض، صدمة شديدة على زوجها وظهرت عليه مظاهر الحزن وكأن بعد رحيلها اسودت الحياة في وجهه، وكانت وصيته بأن يتم دفنه إلى جوارها.