انضمت للصوفية وانفصلت عن شقيق زوجة الزعيم عادل إمام، وأحدث ظهور لها بإطلالة شبابية.. ما لا تعرفه عن حنان شوقي

يتذكر الجمهور أعمال الفنانة حنان شوقي على الرغم من أنها لم تصبح من فنانات الصف الأول، ولكن ذاع صيتها في فترة التسعينيات والثمانينيات، اسمها الحقيقي “سيدة أمين”، من مواليد محافظة المنصورة، تبلغ الآن من العمر 52 عاماً، بدأت العمل بالمجال الفني والظهور على شاشات التليفزيون منذ عام 1982، شاركت في العديد من السهرات التليفزيونية والمسلسلات والأفلام والمسرحيات، من بعض أعمالها : (زمن الجدعان – شياطين الشرطة – الوحوش الصغيرة – الحلال والحرام – أمبراطورية الجيارة – فارس وبني خيبان – العصمة في إيد حماتي – الضوء الأخضر – زمن الحنين) وغيرهم الكثير من الأعمال.

أسرار في حياة حنان شوقي

تزوجت الفنانة مرة واحدة من “هشام الشلقاني” شقيق زوجة الزعيم عادل إمام، ولكنها انفصلت عنه دون أن تنجب منه أبناء، ثم ابتعدت فترة عن العمل بالمجال الفني واتجهت إلى الانضمام للطرق الخليلية الصوفية، وقالت أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، وعلى حد قولها بانها رؤية ظاهرية.

أثارت الفنانة حنان حولها ضجة كبيرة، وذلك عندما ذهبت مع الفنان “أحمد ماهر” إلى العراق، وكثرت الأقاويل حول ترويجها للمذهب الشيعي، ولكنها كانت برفقته لكي تدعم الحكومة العراقية وليست لترويج المذهب الشيعي.

صور حنان شوقي

يذكر بأن آخر أعمال الفنانة حنان شوقي في عام 2010، من خلال مشاركتها في مسلسل (بيت الباشا)، وشاركت بعد ذلك في الجزء السادس من مسلسل (ليالي الحلمية) في عام 2016، ومن وقت إلى الثاني تقوم الفنانة حنان بنشر عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع (أنستجرام).

نشرت حنان شوقي صور جديدة لها، وظهرت في هذه الصور وهي ترتدي الملابس الكاجوال على شاطئ البحر، وظهرت بإطلالة شبابية رائعة ومستمتعة بالطبيعة والهواء حولها، وقد حازت هذه الصور على إعجاب متابعيها لجمالها، وتلقت العديد من تعليقات المتابعين بالتغزل فيها.