انطلاق الدورة الـ17 من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز.. 9 أيام من الإبداع العالمي في قلب العاصمة

تستعد القاهرة لاستقبال الدورة السابعة عشرة من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز 2025، في احتفالية موسيقية ضخمة تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، بمشاركة فنانين وفرق من 13 دولة مختلفة. المهرجان الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة، يعد جمهوره هذا العام ببرنامج ثري يجمع بين الإبداع، التنوع، والتجارب الموسيقية المدهشة.

أبرز نجوم مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز 2025

يُشارك في المهرجان مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة المحلية والدولية، من بينهم فرقة وسط البلد التي تُعد من رموز الموسيقى المستقلة في مصر، والعازف الموهوب حازم شاهين الذي سيأخذ الجمهور في رحلة موسيقية على أوتار العود.

تكريم خاص من المهرجان لروح الفنان زياد الرحباني

من المقرر أن يتم عرض تكريمي خاص لروح الفنان اللبناني زياد رحباني، احتفاءً بإسهاماته الكبيرة في عالم الجاز والموسيقى العربية المعاصرة، وذلك بتقديم عدد من ألحانه وموسيقاه الرائعة

فعاليات فنية متنوعة وجلسات عزف حية على هامش المهرجان

يضم برنامج المهرجان العديد من ورش العمل التعليمية، وجلسات العزف الجماعية (Jam Sessions) التي تتيح التفاعل بين الفنانين والجمهور، إلى جانب عروض أفلام موسيقية وندوات حوارية تناقش تطور موسيقى الجاز في العالم العربي والعالم.

كما يشهد المهرجان فقرة مخصصة لـاكتشاف المواهب الصغيرة، لتشجيع الجيل الجديد على التعبير والإبداع من خلال الموسيقى.

أماكن إقامة الحفلات والعروض

تُقام فعاليات المهرجان في مجموعة من أبرز المسارح والمراكز الثقافية في القاهرة، أبرزها:

الجامعة الأمريكية بميدان التحرير

ساقية الصاوي

تياترو أركان

ساحة روابط

كما تمتد أجواء المهرجان إلى مدن أخرى، مع حفلات إضافية في مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي، لتصل نغمة الجاز إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء مصر.

مهرجان الجاز في القاهرة.. منصة للتنوع والتجارب الموسيقية

على مدار 17 دورة، استطاع مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز أن يرسخ مكانته كأحد أهم المهرجانات الموسيقية في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويخلق مساحة فنية نابضة بالحياة لتبادل الثقافات والتجارب الإبداعية.

اقرأ أيضا

فيديو الحضارة المصرية

هاشتاج كاريزما33

مسلسل اللعبة 5

الدحيح