اول رد من سميه الخشاب وريم البارودي علي تصريحات احمد سعد عن الست اللي مش تمام

صرح الفنان “احمد سعد” من خلال برنامج برنامج “شيخ الحارة” والذي سوف يتم عرضه في رمضان 2019 “الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقي مش تمام” وقد صدم هذا التصريح الكثير من متابعي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عند إذاعته في برومو برنامج “شيخ الحارة” والذي تقوم بتقديمه الإعلامية “بسمة وهبة” ، وترقب المتابعين رد فعل زوجاته السابقتين الفنانة ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب.

رد ريم البارودي على احمد سعد:

وبعد نشر الفيديو بساعات قامت الفنانة ريم البارودي بنشر فيديو قصير لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ويتضمن الفيديو مقاطع مختلفة خلال ضحكها في العديد من البرامج التليفزيونية، وقد حصل الفيديو على 200 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة وعشرات التعليقات وقد اعتبرها الكثيرين أنها رد على حديث احمد سعد ، ومن ابرز التعليقات على البارودي “بتضحك على فيديو احمد سعد وهو بيشتم في سمية” ، بينما قال اخر”كلنا فاهمين بتضحك على أيه” و”أحنا طبعا عارفين ريم بتضحك على أيه ربنا يديم عليكي الفرح”.

ويذكر أن فيديو البارودي قد تضمن أيضا العديد من تعليقات أصدقاء ريم من الوسط الفني ومن أهمهم الفنانة ايتن عامر وبدرية طلبة ودينا فؤاد، وقد كتبت الإعلامية ريهام سعيد معلقه على الفيديو “كل الضحك ده في برامجي عشان تعرفي قيمتي في حياتك”، وقد ردت عليها البارودي “ايوة ايوة فعلا دي حقيقة، وبضحك من قلبي سنين طويلة ومش عاوزاني اعرف قيمتك”

بينما الخشاب تجاهلت تصريحات سعد وقامت بنشر احدث “فوتو سيشن” لها بالإضافة إلي أنها قامت بتهنئة أخواتنا الأقباط بعيد القيامة المجيد وشم النسيم وقالت “مساء الورد على الورد كل سنة وانتم طيبين ومبسوطين وفي احسن حال يارب”

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