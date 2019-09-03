بالصور| أحدث ظهور لنجل الفنانة “لوسي” الشاب







بدأت الفنانة “لوسي” العمل بالمجال الفني كراقصة في بداية حياتها، ثم انتقلت إلى عالم التمثيل بعدة أدوار صغيرة، ولكنها بدأت تكبر بأدوارها البطولية، اسمها الحقيقي هو “إنعام سعد محمد”، تبلغ الآن من العمر 58 عاماً، شاركت في تقديم الفوازير الرمضانية عامين، الأولى باسم (فوازير أبيض وأسود) مع الفنان “أشرف عبد الباقي” والكوميدي “محمد هنيدي”، وكانت الثانية باسم (فوازير قيما وسيما) مع الفنانة “أمينة رزق”.







نجل الفنانة لوسي الشاب

يذكر بأن الفنانة “لوسي” متزوجة من “سلطان الكاشف” رجل الأعمال، وقد أنجبت منه نجلها الوحيد “فتحي سلطان”، وقد تحدثت عنه كثيراً بأنه يفخر بها بكونها راقصة شرقية ويشجعها على العمل بالمجال الفني.







شاركت الفنانة لوسي صورة ابنها الشاب، وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابها الشخصي، معلقة عليها قائلة (فتحي الله يحميك يارب)، وتلقت العديد من التعليقات على تلك الصورة من قبل المتابعين لها، وأكد الكثير من المتابعين بأن ابنها يشبهها كثيراً.







آخر أعمال الفنانة المصرية لوسي

شاركت الفنانة لوسي في آخر أعمالها الفنية بمسلسل (البيت الكبير)، وقدمت الجزء الأول والثاني منه، وحاز على نسبة مشاهدة كبيرة وإعجاب الكثير من الجمهور، كما أنها شاركت أيضاً في مسلسل (كريمة)، المرأة الصعيدية التي لا تفرط في حقها ولا حق أبناءها، وذكرت بأنها تعرضت إلى الإصابة في ركبتها أثناء تقديمها لهذا المشهد.





