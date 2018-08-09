بالصور| أحمد عبد الله نصر بعدما كبر وبلغ من العمر 46 عاماً، بطل مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة

أحمد عبد الله نصر ، ممثل مصري يبلغ الآن من العمر ستة وأربعون عاماً، التحق بمدرسة الفرير الفرنسية، وبعد دراسته الثانوية بها التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم مدني، تخرج من كلية الهندسة في عام 1994، بدأ العمل في بداية حياته بشركة فرنسية لتجهيز مصانع الأدوية، ثم عمل مهندساً استشارياً في أحد المكاتب المصرية الاستشارية، ولكنه استقل بالعمل الهندسي بشركة للمقاولات متخصصة بمجال الإنشاءات، بالإضافة إلى أنه كان يمارس كرة الماء والسباحة بالنادي الأهلي، ولكنه توقف عندما التحق بكلية الهندسة.

سبب ابتعاد الفنان “أحمد عبد الله نصر” عن التمثيل:

ابتعد الفنان أحمد عبد الله عن التمثيل والعمل بالمجال الفني مبكراً، وكان تلك القرار صادر من والده وهو يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وذلك لاهتمامه بدراسته، حيث كان أحمد عبد الله مهتماً أكثر بالعمل في المسرح، وكان تلك العمل يتطلب مجهوداً منه وكان يؤثر على دراسته.

قدم الفنان أحمد عبد الله عدة أعمال فنية وهو بمرحلة طفولته، ظلت تلك الأعمال عالقة في أذهان المشاهدين والجمهور، ومن تلك الأعمال دوره مع الفنان الكوميدي العملاق “فؤاد المهندس”، بمسرحية (إنها حقاً عائلة محترمة)، كما أنه شارك أيضاً مع الفنان القدير “عادل إمام” بمسرحية (شاهد مشافش حاجة).

كما أنه شارك بدور عملاق ومميز بفيلم (على باب الوزير) بشخصية الطفل “مجدي”، وأيضاً في مسلسل (عصر الحب) مع الفنانة القديرة “سميحة أيوب”، وكان تلك المسلسل هو نهاية ظهوره على شاشات التليفزيون وقبل قراره من والده باعتزاله المبكر.