بالصور | أول ظهور لابنة الفنانة شريهان بعد أن أصبحت شابة كبيرة .. لاحظ الشبه الكبير بينهما

نشرت الفنانة شريهان صورة تجمعها مع ابنتها “لولوه” على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور “انستجرام”، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها الواحد وعشرون، بعد أن أصبحت شابة جميله تشبه إلى حد كبير والدتها الفنانة الكبيرة شريهان.

أول ظهور لابنة الفنانة شريهان “لولوه”

وكانت الفنانة شريهان قد علقت على مجموعة من الصور تجمعها بابنتها في مراحل عمرية مختلفة، من خلال صفحتها الشخصية بموقع “انستجرام” بقولها ” أنها يكفيها فخرا أن ابنتها لولوه منها، وهنأتها بعيد ميلادها ثم وصفتها بالأدب والحياء والعلم والخلق الحسن، وأردفت الفنانة شريهان أن حياتها وميلادها هي شخصيا بدأ بعد يوم ميلاد ابنتها “لولوه” من جديد.

واعتبرت أن ابنتها هي أغلى النعم التي وهبها الله لها، في يوم ميلادها الموافق 22 أبريل، حيث أصبح هذا اليوم تاريخ غير عادي في حياتها، واختتمت شريهان تعليقها بشكر وحمد الله والشكر لزوجها وابنتها “لولوه”.

والفنانة شريهان ابتعدت عن الساحة الفنية وتقديم أعمال جديدة من سنوات طويلة بعد أن قدمت مجموعة متميزه من الأعمال الفنية، كان من أشهرها فوازير شهر رمضان التي قدمتها لعدة سنوات.

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