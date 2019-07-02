بالصور| ابناء الفنانين بعدما أصبحوا في سن الشباب وبعضهم يفوقون أباءهم طولاً

تمر الأيام سريعاً وهكذا هي سنة الحياة، يشيب من كان يوماً ما شاباً وسريعاً ما تلقي به الأيام إلي العقد الخامس من عمره، وهذا تماماً ما حدث مع بعض الفنانين والمشاهير الذين كانوا شباباً بالأمس وأصبحت أبنائهم اليوم أطول منهم طولاً، لذا سوف نعرض عليكم بعض الصور الخاصة بأبناء وبنات المشاهير الذين أصبحوا شباباً حاملين الكثير من ملامح والديهم.

1- تامر هجرس

تزوج الفنان تامر هجرس من سيدة تدعي “ميرال” ورزقهما الله بإبنتان وهما “تمارا، وتلا”، وإلتقطت صورة لهما وهم أطفال وصورة أخري حينما كبروا.

2- عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني إحدي الصور الخاصة لإبنته “ماريتا” في ذكري ميلادها الثامن عشر عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور “إنستجرام”، ونشر صورة أخري لإبنته “دانا”.

3- أحمد سلامة وإبنتة سارة

4- روجينا مع بناتها مايا ومريم