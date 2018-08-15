بالصور| ابن الفنان “أحمد ماهر” فنان صاعد، وزوجته إعلامية شهيرة

أحمد ماهر ، فنان مصري قدير، يبلغ من العمر اثنان وسبعون عاماً، من مواليد محافظة القاهرة بحي بولاق، حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ العمل بالمجال الفني والتمثيل وهو بمرحلة الدراسة، وكان أول شخصية يقوم بتجسيدها وتمثيلها عم الرسول صلى الله عليه وسلم “أبو طالب”، شارك ف العديد من الأدوار بالسينما المصرية والمسرح وقدم العديد من الأعمال من أفلام ومسلسلات ومسرح، ومنها: شمس الزناتي – إعدام طالب ثانوي – أقوى من الأيام – حلاوة الروح – لا تبك يا حبيب العمر – أوراق مصرية – رياح الشرق – أماكن في القلب – السيرة الهلالية – هوانم جاردن ستي – ذئاب الجبل، وغيرهم الكثير والكثير من الأعمال خلال مسيرته الفنية.

نجل الفنان “أحمد ماهر” الشاب الصاعد:

عشق الجمهور أعمال الفنان القدير “أحمد ماهر” وخاصة في الأعمال التي يقدمها بدور الصعيدي، وأحبه الجمهور لدوره في مسلسل (ذئاب الجبل)، حيث أنه أدى تلك الدور ببراعة ومهارة، وكان دوره في تلك المسلسل بشخصية “دبور”.

يكون نجل الفنان “أحمد ماهر” شاب وسيم، شارك في العديد من الأدوار الفنية، وكان أول عمل قام بمشاركته مسلسل (أميرة في عابدين)، وكان من رشحه لتلك الدور الممثلة “سميرة أحمد”.

تمكن النجم الصاعد “محمد أحمد ماهر” من إثبات نفسه بالساحة الفنية، وعمل العديد من الأعمال الناجحة، مثل مسلسل (السندريلا) و (كناريا وشركاه) و (سوق الخضار)، وبرع في أداءه لشخصية “كريم” بالمسلسل الرمضاني (الحارة).

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زوجة الفنان “أحمد ماهر”:

لا يعرف الكثير من الجماهير بالحياة الشخصية والخاصة ببعض الفنانين، حيث أن الفنان متزوج من إعلامية شهيرة، وهي “وفاء ماهر”، وقد تتمتع بقدر كبير من الجمال، كما أنها تظهر بعروض للأزياء العالمية في الموضة، بالإضافة أيضاً إلى كتابها الأول الذي قدمته باسم (حكايات امرأة أربعينية).