بالصور : الزواج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن عقد قرانها على مدير التصوير هيثم زنيتا , وهو مدير تصوير مسلسها الذي يعرض حالياً على شاشات الفضائيات سلطانة المعز ضمن السباق الدرامي الرمضاني , والمستمر تصويره حالياً .

وقالت غادة انه تم عقد القران على أن يتم الاحتفال بالزفاف وقضاء شهر العسل بالجونة عقب انتهاء شهر رمضان.

وصرحت غادة صحفياً بأنها تعرفت على هيثم منذ سنوات وعادت علاقتهما منذ شهور , ليعملا معاً في مسلسل سلطانة المعز ثم الزواج حيث عقد القران تم في كواليس التصوير، وشهد على العقد مؤلف العمل إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير.

مسلسل سلطانة المعز يشارك التمثيل مع غادة عبد الرازق الفنانين محمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

تعد هذه الزيجة هي الثانية عشر لغادة عبد الرازق , حيث صرحت سابقاً انها تزوجت 11 مرة وأول زواج لها وهي في الـ17 سنة.

غادة عبد الرازق تبلغ من العمر 54 عاماً حيث انها من مواليد 6 يوليو 1965 م بمحافظة الشرقية , ولديها ابنة وواحدة ” روتانا القزاز” , وتعمل بالتمثيل منذ نهاية التسعينات ولديها رصيد كبير من الافلام والمسلسلات.