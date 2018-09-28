بالصور| الطفلة “سوسن” بطلة فيلم (ملاك وشيطان) بعدما كبرت

إيمان ، واحدة من الأطفال البارعين الذين يتميزون بأدائهم الرائع بالسينما المصرية وهم بمرحلة الطفولة، منهم من يستكمل مسيرته الفنية حتى الكبر ومنهم من يقرر الابتعاد تماماً عن الأضواء وهم صغار، ومنهم من يبتعد تماماً ويتجه إلى أعمال أخرى، ولكن من بين تلك الأطفال البارعين “إيمان” الطفلة البريئة التي جسدت دور “سوسن” بفيلم (ملاك وشيطان) مع كبار الفنانين (نجوى فؤاد – رشدي أباظة)، وأيضاً ظهر معها بهذا الفيلم والديها، نالت الطفلة بدور “سوسن” على إعجاب الكثير من الجماهير لصدقها التام في تمثيلها وأصبحت ضمن أشهر أطفال ونجمات السينما المصرية من خلال ذلك الدور التي شاركت به وقامت بتأديته الذي ما زال عالق في أذهان الكثير حتى الآن.

شاركت الطفلة إيمان في العديد من الأعمال وهي بمرحلة الطفولة مثل الفيلم الشهير والذي نالت من خلاله على شهرة قوية (ملاك وشيطان) وذلك في عام 1959، وأعمال أخرى مثل: كم أنت حزين أيها الحب – القطط والسمان – حرامي الحب – قصر في الهواء.

صور الطفلة “إيمان” بعدما كبرت ومن هم والديها:

تكون الفنانة والطفلة البارعة إيمان من عائلة فنية كبيرة، فتكون والدتها الفنانة الكبيرة “مريم ذو الفقار” ووالدها المخرج والفنان القدير “محمود ذو الفقار” ويكون خالها الفنان “يوسف يوسف فخر الدين” وأيضاً أعمامها فنانين كبار وهم (عز الدين ذو الفقار – صلاح ذو الفقار).

كانت في بداية الأمر الفنانة “مريم ذو الفقار” رافضة تماماً دخول ابنتها “إيمان ذو الفقار” عالم الفن والتمثيل، ولكنها في النهاية قبلت ذلك ولكن شرط أن تشاركها أعمالها وتلعب دور الأم حتى لا تقول لأحد غيرها كلمة (ماما).

مهنة الفنانة “إيمان” بعد قرار ابتعادها عن الفن:

بعد ابتعادها وغيابها عن الأضواء وعن الوسط الفني قررت أن تصبح مُدرسة للغة الإنجليزية، دامت حتى عشرون عاماً.

تزوجت الفنانة من “حمادة سالم” وأنجبت منه (رولا – بيرهان)، ولكنها ترملت بعد وفاة زوجها في عام 2008.