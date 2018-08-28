بالصور| الطفلة “سوكا” بعد مرور 13 عام على فيلم (أبو علي) تشعل مواقع التواصل

سوكا ، الطفلة التي أثارت حولها الجدل واشتهرت بسرعة فائقة على شاشات التليفزيون، وسيطرت على حديث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “سوكا” الشهيرة في الفيلم الكوميدي (أبو علي)، مع الفنان العظيم “كريم عبد العزيز”، ظهرت بعد ثلاثة عشر عاماً على مشاركتها في تلك الفيلم، وطلت من جديد على الجمهور وظهرت بهيئة مختلفة تماماً على عكس ما ظهرت به في فيلم (أبو علي)، كما يذكر بأن الطفلة “سوكا” حصلت على شهرة كبيرة من خلال تلك الفيلم على الرغم من ظهورها به عدة دقائق قليلة جداً، والذي ساعدها في الحصول على كل تلك الشهرة هو شعرها الأشعث وأيضاً الجملة التي اشتهرت بها (أهو كيفي كده).

صور الفنانة الشهيرة بـ “سوكا” بعدما كبرت:

حيث ظهرت الفنانة الشهيرة بـ “سوكا” وهي “سارة عبد القادر” في جلسة تصوير مع خبيرة التجميل “نداء محسن”، بعد وضعها للمكياج وظهرت باختلاف لا يصدق عن شكلها التي ظهرت به في فيلم “أبو علي”.

وسبب انتشار تلك الصور يعود بنشر خبيرة التجميل “نداء” لتلك الصور من خلال صفحتها الخاصة بالتجميل، لتسألها أحدى متابعيها (دي سوكا؟) لترد عليها (نعم وتقسم للجميع بأنها هي الطفلة سوكا).

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كما يذكر بأن دور الطفلة “سوكا” في فيلم (أبو علي) هو ضربها لشقيق “علي”، وانتقم منها الفنان “كريم عبد العزيز” بدور “علي” من خلال جعله لأطفال الشوارع يجرون ورائها ويرددون (خواجه فلس باع البرنيطة، باعها وأتجوز مين البت سوكا العبيطة).