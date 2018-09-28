بالصور| الطفلة “ضحى” بفيلم (حياة أو موت) بعد بلوغها 72 عاماً وغيابها عن الأضواء

ضحى أمير ، الطفلة التي أدت دورها على شاشات التليفزيون ببراعة في فيلم (حياة أو موت) مع الفنان الراحل الكبير “عماد حمدي”، الطفلة التي خاضت جميع الصعاب لكي تحضر لوالدها الدواء بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة جداً، ولكن أخطأ الطبيب الصيدلي ووضع بتلك الدواء سم واستعان بالإذاعة لكي ينقذ المريض بكلمات (لا تشرب الدواء … الدواء فيه سم قاتل)، أدت الطفلة ذلك الدور بجدية وبراعة وكان دورها لا يقل في براعته عن أدوار جميع الأبطال الذين شاركوها في هذا الفيلم، جاءت تقارير إعلامية بأن الطفلة هذه أصبح عمرها الآن اثنان وسبعون عاماً، وتم نشر صورة لها وظهرت بتلك الصورة بالحجاب ومازالت تحتفظ بملامحها ورقة الطفولة.

أعمال الطفلة “ضحى أمير” بالسينما المصرية:

شاركت ضحى في عدة أعمال منذ طفولتها، ولكن أشهر تلك الأعمال على الإطلاق في فيلم (حياة أو موت)، كما أنها جسدت أيضاً شخصية “انجي” في فيلم (رد قلبي)، وشخصية “فاطمة” بفيلم (ثورة المدينة)، ولكن كانت آخر أعمالها فيلم (جمعية قتل الزوجات) وذلك في عام 1962، وقررت بعد ذلك عدم الظهور على شاشات التليفزيون والبُعد عن الساحة الفنية.

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صور “ضحى أمير” بعد بلوغها واحد وسبعون عاماً:

تم نشر صورة لضحى أمير وهي مرتديه الحجاب بمرحلة الكبر، ولم تظهر عليها علامات التقدم ولكن ما زالت محتفظة برونقها ورقة الطفولة وبراءتها، وكانت تلك الصورة وهي تبلغ من العمر واحد وسبعون عاماً.