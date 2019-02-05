بالصور| الظهور الأول لابنة الفنان “بيومي فؤاد” التي لفتت إليها الأنظار

بيومي فؤاد ، فنان مصري قدير، يبلغ من العمر 53 عاماً، لقب بالسينما المصرية بلقب (جوكر الدراما المصرية)، تخرج من كلية الفنون الجميلة، بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 2005 ويعمل بالسينما المصرية والتليفزيون حتى عامنا هذا، ومن أعماله التي تميزت بالكوميديا وأدوار الشر من مسلسلات إذاعية وأفلام ومسلسلات ومسرحيات (البس عشان خارجين – كايرو كاتي كوت – سيما علي بابا – نادي الرجال السري – كدبة كل يوم – يوم مالوش لازمة – عزمي وأشجان – نيللي وشريهان – موجة حارة – من غير مقص – عبودة ماركة مسجلة – ذكي في الوزارة – مين معايا – أزمة نفيسة – أهلاً يا بكوات)، كما ظهر في العديد من الأعمال كضيف شرف مثل: مسرح مصر – 100 فاصلة ريختر – في ال لا لا لاند – ريح المدام – عوالم خفية – قلبك أبيض، وغيرهم.

أبناء الفنان الكوميدي “بيومي فؤاد”:

لا يعرف الكثير من الجماهير عن عائلات الفنانين، كما أن الفنانين أيضاً يحرصوا على عدم ظهور عائلاتهم وابتعادهم عن الأضواء، ولكن الفنان الكوميدي “بيومي فؤاد” ظهر بإحدى التجمعات الفنية الخاصة بعيداً عن العمل الفني، وهو بصحبة أبناءه.

لفتت ابنة الفنان بيومي فؤاد الوسطى إليها الأنظار، وذلك بسبب ارتداءها للحجاب، وتم التقاط لهم العديد من الصور برفقة الفنانين.

ويذكر بأن أبناء الفنان المرح بيومي فؤاد هم (نور – محمد – جود).