بالصور| الفنانة المعتزلة “فريدة فهمي” بعد غياب سنوات، وعلاقتها بالفنانة “شيرين رضا”

فريدة حسن فهمي ، فنانة مصرية ومطربة وراقصة إيقاعية، تبلغ من العمر الآن ثمانية وسبعون عاماً، من مواليد محافظة القاهرة، كان والدها “حسن فهمي” يعمل عميداً بمعهد السينما المصري، تخرجت الفنانة فريدة من كلية الآداب، كما أنها عملت بتأسيس الفرقة الاستعراضية الشعبية (فرقة رضا) مع زوجها “علي رضا” وشقيقه “محمود رضا”، ثم حصلت على دكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية في الرقص الإيقاعي، كما يذكر بأنها بأفلامها الأولى شاركت بها كممثلة دون أن ترقص، ولكنها تفرغت للرقص الإيقاعي، وشاركت في تلك الفترة بعدة أعمال فنية من أفلام مثل: جميلة – أسياد وعبيد – الأخ الكبير – إسماعيل يس بوليس حربي – إجازة نصف الصيف – غرام في الكرنك.

صور الفنانة “فريدة فهمي” بعد سنوات غياب:

اعتزلت الفنانة فريدة وابتعدت عن الأضواء وذلك في عامها الثلاثة وأربعون، ولكن ما زال الجمهور والمتابعين لها على موعد لرؤيتها من جديد بعد مرور عشرات السنين.

ولكن نشر “تامر حبيب” السيناريست عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل صورة تجمعه بالفنانة المعتزلة، وكانت تلك الصورة أول ظهور لها بعد غيابها وابتعادها تماماً عن الأضواء.

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وكتب “تامر حبيب” معلقاً على تلك الصورة (نلت شرف لقاء الهانم.. الست فريدة فهمي)، وظهرت الفنانة في تلك الصورة وظهور علامات التقدم في العمر على وجهها.

علاقة الفنانة المعتزلة “فريدة فهمي” بالفنانة “شيرين رضا”:

لا يعلم الكثير من الجمهور والمتابعين للفنانين بحياتهم الشخصية، ولا يعلم أيضاً العلاقة التي تربط الفنانة المعتزلة والراقصة الاستعراضية “فريدة فهمي” بالفنانة “شيرين رضا”، ولكن تلك العلاقة هي أن “فريدة فهمي” تعد شقيقة والدة الفنانة “شيرين رضا”، كما أنه تكون أيضاً زوجة عمها.