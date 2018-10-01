بالصور| الفنانة “كريمان” بعد تقدمها في العمر وبلوغها 82 عاماً

كريمان ، ممثلة مصرية قديرة، اشتهرت على شاشات التليفزيون بالفتاة الشقية، بدأت العمل بالتمثيل أثناء دراستها بمدرسة الليسيه، شاركت في دور كليوباترا بمسرحية (قيصر وكليوباترا)، حينها شاهدها الموسيقار الكبير الراحل “محمد عبد الوهاب” ثم تحدث قائلاً بأن صاحبة هذا الوجه ليس مكانها المسرح ولكن مكانها الشاشة البيضاء أي السينما، ومنذ تلك اللحظة حلمت الفنانة كريمان بأن تصبح فنانة مشهورة، وهذا هو ما حدث بالفعل، بدأت الظهور على شاشات التليفزيون منذ عام 1953 حتى عام 1967.

صور الفنانة “كريمان” بعد تقدمها في العمر:

الفنانة كريمان تبلغ من العمر الآن اثنان وثمانون عاماً، أحسن دور قدمته على شاشات التليفزيون وعلى الرغم من قصر هذا الدور إلا أنه كان من أفضل الأدوار التي شاركت بها وهو بفيلم (بنات اليوم)، كما لعبت في فيلم (الفانوس السحري) دور خطيبة الفنان الكوميدي الراحل “إسماعيل يس”.

شاركت الفنانة كريمان في العديد من الأعمال الفنية ومنها: علموني الحب – شهر عسل بصل – مراتي مدير عام – عرايس في المزاد – الحموات الفاتنات – موعد مع إبليس – عفريت سمارة، وغيرهم.