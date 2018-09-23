بالصور| الفنانة “منى جبر” بعد غياب فترة طويلة عن الأضواء، بطلة فيلم (الحفيد)

منى جبر ، فنانة الزمن الجميل، تبلغ الآن من العمر ثمانون عاماً، بدأت حياتها العملية في تقديم البرامج التليفزيونية وظهرت على شاشات التليفزيون في عام 1960، لمعت بدورها كمذيعة ولكنها لم تستمر في تقديم البرامج وبدأت التوجه إلي السينما والعمل بالمجال الفني والتمثيل، حصلت على أول بطولة لها كفنانة بدورها في فيلم (الحفيد)، ونجحت أيضاً في أداء أدوار الفتاة الرقيقة الهادئة والرومانسية، ثم قدمت بعد ذلك برنامج من أشهر البرامج الذي يذاع فيه فن الباليه على شاشات التليفزيون بفترة الثمانينات، ثم بعد ذلك اتجهت الفنانة القديرة “منى جبر” إلى إدارة قناة للأطفال بشبكة ART، ولكنها بعد ذلك قررت في اعتزال الفن والتمثيل، وقامت بارتداء الحجاب.

صور الفنانة “منى جبر” بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء:

نشر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي صور للفنانة المعتزلة “منى جبر” بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة، وأظهرت تلك الصور تغييراً واضحاً وكبيراً في ملامح الفنانة التي اعتزلت الفن والظهور على شاشات التليفزيون وارتداءها للحجاب.

كما يذكر بأن آخر أعمال الفنانة كانت في عام 1988 بمشاركتها في مسلسل (لن أنساه أبداً).

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أزواج الفنانة المعتزلة “منى جبر”:

تزوجت الفنانة مرتين في حياتها، المرة الأولى من المخرج “هاني لاشين” والمرة الثانية من راقص بالية شهير وهو “عبد المنعم كامل”، وقامت في تلك الفترة بتقديم برنامجها الشهير عن فن البالية.