بالصور| الفنان “خالد شبل” الشهير بـ “بهاء” في فيلم (التجربة الدنماركية) بعد غياب 15 عاماً عن الأضواء

خالد شبل ، ممثل مصري وعلى الرغم من أنه لم يقدم لنا على شاشات التليفزيون العديد من الأعمال الفنية، إلا أنه أستطاع أن يقدم لنا دور واحد فقط حصل من خلاله على شهرة كبيرة جداً، وذلك الدور كان باسم “بهاء” مع الزعيم الكبير “عادل إمام” بفيلم (التجربة الدنماركية) في عام 2003، كما أنه شارك أيضاً في فيلمان آخران وهما (أمير الظلام – المشخصاتي) مع الفنان القدير أيضاً “عادل إمام”، وبالرغم من المرور على فيلم (التجربة الدنماركية) خمسة عشر عاماً إلا أنه ما زال عالقاً في أذهان الكثير من الجماهير ويتذكرونه حتى الآن، بعد عرض فيلم (التجربة الدنماركية) قرر الفنان “خالد شبل” الهجرة إلى الولايات المتحدة أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحي بالفرقة الثالثة، ثم عمل في أمريكا بالمجال الفني، وتزوج أمريكية من هناك وأنجب منها.

صور الفنان “خالد شبل” الشهير ب “بهاء” بعد غيابه عن الأضواء:

حيث بعد قرار الهجرة إلى أمريكا قرر الفنان العودة من جديد إلى وطنه مصر، كما أيضاً تواصل مع نقيب الفنانين “أشرف زكي” لكي يستكمل دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وبدأ “خالد شبل” الرجوع مرة أخرى إلي دراسته والحصول على بعض الكورسات في التمثيل.

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بعد غياب الفنان عن الأضواء عاد مرة أخرى وتواصل مع الجمهور والمتابعين له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقام بنشر العديد من الصور له، وظهر بتغير ملحوظ في ملامحه بعد غياب دام خمسة عشر عاماً بعيداً عن شاشات التليفزيون وهجرته إلى أمريكا.