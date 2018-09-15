بالصور| الفنان “محمود القلعاوي” بعد غياب سنوات عن الأضواء

محمود القلعاوي ، ممثل مصري قدير من الممثلين المشهورين بالسينما المصرية القديمة، أشتهر الفنان بالكوميديا، يبلغ من العمر الآن ثمانية وسبعون عاماً، يكون ابن الفنان “عبد الحليم القلعاوي” وشقيق “إحسان القلعاوي”، حصل الفنان محمد القلعاوي على ليسانس من جامعة الحقوق، أشتهر بالسينما المصرية من خلال العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات ومسرحيات وأفلام، كما أن للكوميديا عامل أساسي في شهرته، مثل (برج المراهقين – الرجل الذي عطس – صباح الخير يا سيناء – رحلة المليون – خد الفلوس واجري – وراك وراك – أنت حر – أحضان الخوف – قمر الليل – هدى ومعالي الوزير – أنا مين فيهم – أنا ومراتي ومونيكا – فايز التوش) وغيرهم الكثير من الأعمال الذي شارك بها.

الفنان “محمود القلعاوي” بعد غياب عن الأضواء وشاشات التليفزيون:

بعد غياب طويل عن الأضواء والظهور على شاشات التليفزيون، ظهر الفنان القدير “محمود القلعاوي” من خلال استضافته ببرنامج (صاحبة السعادة) للمذيعة والفنانة القديرة “إسعاد يونس”.

ظهر الفنان محمود بذلك البرنامج وتبدوا عليه علامات التقدم في العمر بشكل ملحوظ.

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يذكر بأن مسرحية (الجوكر) كانت لها الفضل الأعظم ووش السعد عليه، وظهر بتلك المسرحية بدور “شوكت” بمشاركة الفنان الكبير “محمد صبحي”، وكانت هذه المسرحية فترة انطلاقته الحقيقة إلى عالم النجومية والفن، على الرغم من مشاركته بفيلم (لعنة امرأة) كانت أول مشاركة له ولكن هذه المسرحية هي وش السعد عليه كما ذكر الفنان.