صور حصرية لفنانة الجميع يحبها تلد مولودها الجديد الخامس عن عمر 41 عاما وهي من الفناة اللاتي اعتزلن الفن وارتدت الحجاب ورجعت إلى الله، وعرفت أن الآخرة هي الدار النهائية، هي الفنانة المصرية “حنان ترك”

خبر جديد عن الفنانة حنان ترك

واليوم بعد غيابها عن الساحة الفنية جئنا بخبر جديد عن النجمة “حنان ترك”، فقد رزقت بطفلة جديدة وأطلقت عليها اسم “منى”، من زوجها الثالث رجل الأعمال “محمود مالك”.

والجدير بالذكر أن المولودة الجديدة “منى”، هي الطفلة الخامسة للفنانة “حنان ترك”، حيث لديها 4 أبناء غيرها وهم :

يوسف

آدم

محمد

من زوجيها السابقين، ومن زوجها رجل الأعمال “محمود مالك” طفلتين هما :

مريم والذي أنجبتها منذ عامين

والمولودة الجديدة “منى”

سر تسمية الطفة الجديدة بهذا الاسم

وكشف مصدر مقرب للفنانة “حنان ترك”، عن سبب تسمية واختيار هذا الاسم لمولودتها الجديدة، وهو لاشتياقها لصديقة عمرها في المشوار الفني لهما النجمة المصرية “منى زكي”، بعد اعتزالها عن الفن وابتعادها عن أصدقائها المقربين لها.

آخر اعمالها وتصريح باعتزال الفن

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة “حنان ترك”، هو مسلسل “أخت تريز” وبعدها خرجت بتصريح في برنامج تليفزيوني بأنها اعتزلت الفن نهائياً تقرباً إلى الله والصلاة، وتطلب من الله المغفرة عن خطاياها.

بعض الصور للفنانة حنان ترك

حنان ترك وزوجه رجل الاعمال محمود مالك في احتفال افتتاح محل ملابس للفنانة حنان ترك

