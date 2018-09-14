بالصور| حفيدة الفنان الراحل “رياض القصبجي” فنانة بالوسط الفني

رياض القصبجي ، ممثل مصري اشتهر بالسينما المصرية باسم “الشاويش عطية”، أحب التمثيل لذلك انضم إلى فرقة التمثيل وأصبح بارز بهذه الفرقة، ثم بعد ذلك قام بالانضمام إلى فرق مسرحية كثيرة مثل فرقة “أحمد الشامي” وفرقة الهواة وفرقة “جورج ودولت أبيض وفرقة “علي الكسار”، ثم بالأخير انضم إلى الفرقة المسرحية للراحل الكوميدي “إسماعيل يس”، شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل: ألف ليلة وليلة – اليد السوداء – أميرة الأحلام – ليلي بنت الأغنياء – إسماعيل يس في الجيش – أنت حبيبي – إسماعيل يس بوليس حربي – آه من الرجالة – نص الليل – عودة طاقية الإخفاء – عدو المرأة – عقبال البكاري – الهوا ملوش دوا – نهارك سعيد، وغيرهم الكثير من الأعمال الفنية الذي شارك بها.

حفيدة الفنان الراحل “رياض القصبجي”:

في ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الراحل “رياض القصبجي” لا يعرف الكثير عن حفيدته التي سلكت نفس مشوار جدها وتعمل فنانة بالوسط الفني، شاركت في فيلم (علاقات خطرة)، وهي الفنانة “جوليا”، تعد مصرية إيطالية وذلك بسبب جنسية جدتها الإيطالية.

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مهنة الفنان الراحل “رياض القصبجي” قبل دخوله عالم الفن:

حيث عمل رياض ببداية حياته (كمساري بالسكة الحديد)، ولكن حبه للفن والعمل بالتمثيل جعله يترك تلك المهنة والعمل بالمجال الفني.

يذكر بأن توفى الفنان رياض القصبجي وهو يبلغ من العمر ستون عاماً، بعد معاناته الشديدة مع مرض الشلل النصفي بسبب ارتفاع ضغط الدم.