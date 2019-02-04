بالصور| حفيدة الفنان “ضياء الميرغني”، وزوجته الفنانة المعتزلة التي أحبها من نظرة عين

ضياء الميرغني ، ممثل مصري قدير، يبلغ الآن من العمر 66 عاماً، بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 1982 ويعمل بالمجال الفني والتمثيل حتى الآن، شارك منذ بدايته في العديد من الأعمال الكوميدية، منها: ألف سلامة – طيري يا طيارة – السفارة في العمارة – مرجان أحمد مرجان – الزئبق – حسن ومرقص – العميل 1001 – رمضان مبروك أبو العلمين حمودة – أنا بضيع يا وديع – بلطية العايمة) وغيرهم.

حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون، تنوعت أعماله بين الأدوار الكوميدية والشريرة، كما أنه قام بكتابة الكثير من السهرات الدرامية والمسرحيات، ومارس أيضاً الإخراج المسرحي، ومن أعماله التي كتبها (أبو خطوة – الومنجي).

زوجة الفنان الكوميدي ضياء الميرغني:

تحدث الفنان ضياء خلال استضافته ببرنامج تليفزيوني، لأول مرة عن زوجته وكيفية معرفته بها، ورد على اتهامات الكثير عن المرأة المصرية بوصفها نكدية، وقال (إزاي المرأة المصرية نكدية، وأنا متجوز 42 سنة حب الطفولة، وحبيتها من نظرات العين فقط، وهي من المنيا زيي).

زوجته فنانة مصرية أيضاً من المنيا، شاركت معه العديد من الأدوار ولكن قررت الاعتزال بعدها، وتحدث عنها قائلاً، بأنه سوف يكتب عنها مجلدات لغيرتها عليه.

كما يذكر بأن الفنان ضياء استقبل في العام الماضي حفيدته، وكان أول حفيد له من نجله، وعبر عن سعادته بها، وقام بنشر صورة معها عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، وكتب عليها معلقاً (باركوا لي بقيت جد).