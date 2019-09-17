بالصور| حفيد الفنان الراحل “فؤاد المهندس” ممثل بالوسط الفني وشارك في فيلم (ألف مبروك) مع أحمد حلمي

حل أمس ذكرى رحيل عملاق الكوميديا المصرية الفنان “فؤاد المهندس”، رحل عن عالمنا في عام 2006 يوم 16 سبتمبر وهو يبلغ من العمر 82 عاماً، من مواليد حي العباسية ودرس في مدارس العزب، بدأ العمل في الغناء من خلال مشاركته بأغنية (رايح أجيب الديب من ديله) في مسرحية (أنا فين وأنت فين)، ثم توالت الأعمال الغنائية وقدم عدة أعمال للأطفال، ثم شارك في الأعمال الفنية من مسلسلات ومسرحيات مثل: (أرض النفاق – العصافير – أنا وهي وسموه – السكرتير الفني – سك على بناتك – فوازير عمو فؤاد) وغيرهم.







حفيد الفنان فؤاد المهندس

لا يعرف الكثير من الجماهير عن حياة الفنانين الشخصية، لذلك لا يعرفون حفيد الراحل العظيم “فؤاد المهندس”، وهو الشاب الذي ظهر في فيلم (ألف مبروك) مع فنان الكوميديا “أحمد حلمي”، وجسد دور “سعيد” من أقارب العروسة الذي لم يغسل يديه بعد دخوله دورة المياه، ويكون هذا حفيده ابن ابنه “محمد فؤاد” الابن الأكبر له.







اسمه الحقيقي هو “عمر محمد فؤاد”، بدأ العمل بالمجال الفني عن طريق الإخراج، فقد عمل مساعداً للمخرج في سيت كوم “تامر وشوقية” وفي مسلسل “الخروج”، كما أنه شارك المخرج “شريف عرفة” في إخراج “الجزيرة”، وقد صرح نجل فؤاد المهندس بخوف والده عليه من دخوله عالم الفن والتمثيل حتى لا يؤثر هذا على دراسته، ولكنه لم يفعل هكذا مع نجله المخرج وتركه يخوض تجربة الفن والإخراج.