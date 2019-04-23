بالصور شاهد أبناء الفنان كريم عبد العزيز ولاحظ الشبه الكبيرة بينهما وبين والدهما

نشر النجم كريم عبد العزيز صورة لأبنائه الصغار “ملك” و”على” من خلال حسابه الشخصي عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك بعد أن قام بتغيير الصورة الشخصية لحسابه بصورة لطيفة يظهر بها أبنائه الصغار الذين لم يتجاوز أعمارهم الخمس سنوات أثناء جلوسهم على الرمال بأحد الشواطئ، الأمر الذي لاقى إعجاب الكثير من عشاق الفنان كريم عبد العزيز وجمهوره ومتابعوه، الذين أبدوا إعجابهم بالصورة وأشاروا إلى الشبه الكبير بينه وبين أبنائه.

كريم عبد العزيز ينشر صور أبنائه الصغار

ويعتبر الفنان كريم عبد العزيز من نجوم الصف الأول، والذي تتنوع أفلامه بين الاجتماعي والإثارة والحركة وأحيانا الكوميديا، ومن أشهر أفلامه حرامية في تايلاند، وحرامية في كى جى تو، وأبو على، وواحد من الناس، والفيل الأزرق، وفاصل ونواصل.

ويعتبر آخر أفلام عبد العزيز هو فلم “نادي الرجال السري” والذي شاركه فيه البطولة كل من غادة عادل، وماجد الكدواني، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه، ولاقى إعجاب النقاد، أما فلمه الأخير والذي ينتظر عرضه هو الجزء الثاني من فلم “الفيل الأزرق” والذي حقق الجزء الأول له نجاحا كبيرا.

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