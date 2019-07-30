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بالصور| ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود مع زوجها، وتغير ملامحها بعد بلوغها من العمر 68 عاماً

كتب مها ماجدفي آخر تحديث
بالصور| ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود مع زوجها، وتغير ملامحها بعد بلوغها من العمر 68 عاماً
الفنانة صفاء

بدأت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، العمل بالمجال الفني منذ عام 1965، وتبلغ الآن من العمر 68 عاماً، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على دبلوم من المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم الإخراج، كما أنها شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية في أواخر الستينيات، ومن اعمالها الفنية: (شياطين إلى الأبد – غرميات عازب – عماشة في الأدغال – المتعة والعذاب – احترس من المجانين – شباب يرقص فوق النار – إلى المأذون ياحبيبي البحث عن المتاعب ملكة من الجنوب – ضيوف مزعجين جداً) وغيرهم من الأعمال خلال مشوارها الفني.

عن حياة الفنانة صفاء أبو السعود

شاركت الفنانة صفاء أبو السعود جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة تجمعها هي وزوجها الشيخ “صالح كامل”، الذي يكون صاحب مؤسسة قنوات ART (تليفزيون وراديو العرب)، ظهرت الفنانة صفاء بملامح مختلفة وظهور علامات التقدم في العمر، وأثارت صورتها الكثير من التعليقات حول إجراءها لعمليات التجميل لنفخ الخدود، ويعتبر هذا الظهور نادراً لها مع وزجها، وقد علقت الفنانة هايدي موسى على هذه الصورة قائلة: (قمة في الرقي والتواضع، الجميلة صفاء أبو السعور، وربنا يديله الصحة دائماً الشيخ صالح كامل).

صفاء أبو السعود وزوجها

يذكر بأن الفنانة صفاء أبو السعود، قدمت عدة برامج تليفزيونية منها: (سهراية – أوراق سينمائية – ساعة صفا)، وكان برنامج ساعة صفا يستضيف مجموعة من مشاهير الفنانين العرب والمصريين، وشاركت في مسرحيات مثل: (موسيكا في الحي الشرقي – أجمل لقاء في العالم – أولادنا في لندن).

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عن الكاتب

مها ماجد

كاتبة لدى موقع كلمة، حاصلة على ليسانس أداب فرنساوي، أهوى كتابة الأخبار الفنية والعمل بالإنترنت إلى جانب عملي بالتدريس.

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