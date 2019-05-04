بالصور | عقد قران ابن ماجد المصري

في جو أسري من الدرجة الأولى، أحتفل اليوم الفنان ماجد المصري، بعقد قران ابنه المخرج الشاب أحمد المصري، على المهندسة هند هيثم صادق، وذلك بقاعة الروضة بمسجد الشرطة بمدينة القاهرة الجديدة، حضر حفل عقد القران عدد كبير من أسرة العروسين، بالإضافة إلى أصدقائهم وزملاء وأصدقاء الفنان ماجد المصري في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

عقد قران ابن ماجد المصري

جدير بالذكر أن والدة العريس احمد المصري، هي الفنانة منى أش أش، وجده الموسيقار حسن أش أش، والذين كانوا حاضرين برفقة العريس مع باقي المقربين من أسرة العروسين.

هذا وقد تم تحديد موعد زفاف العروسين خلال شهور الصيف الجاري بحضور نجوم الفن من أصدقاء وزملاء الفنان ماجد المصري.

الفنان ماجد المصري من مواليد مدينة طنطا ويبلغ من العمر 55 عام، تخرج من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وبدأ مشواره الفني بتكوين فرقه برفقة زوجته منى أش أش بعد أن كونا ثنائي غنائي هو (ماجد ومنى) ثم شارك بعد ذلك في أول أفلامه الجاسوسة حكمت فهمي.