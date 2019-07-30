بالصور| للمرة الأولى الفنانة ريم أحمد برفقة والدتها، الطفلة هدى بطلة مسلسل يوميات ونيس

اشتهرت الفنانة ريم أحمد وهي طفلة، من خلال مشاركتها في مسلسل (يوميات ونيس) بشخصية “هدى” البنت الصغيرة، وظهر تميزها في هذا الدور على الرغم من صغر سنها بالجزء الأول، كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، شاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية والمسرحيات والمسلسلات، منها: (يوميات ونيس “الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس” – حمزة وبناته الخمسة – أدهم وزينات والثلاث بنات – يوميات ونيس وأيامه “الجزء السابع” – يوميات ونيس وأحفاده “الجزء السادس” – ماما أمريكا – لص بغداد – روميو وجوليت) وغيرهم من الأعمال.

صور الفنانة ريم أحمد مع والدتها

شاركت الفنانة والنجمة اللامعة المصرية ريم أحمد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، أول صورة تجمعها بوالدتها، وهي تبلغ الآن من العمر 29 عاماً.

حصدت هذه الصورة العديد من التعليقات من قبل متابعيها ومعجبيها، وتمنى لها البعض أن يحفظها الله لها، بينما قال البعض الآخر بأنه يرى والدها الفنان القدير “محمد صبحي”، ووالدتها الفنانة الراحلة “سعاد نصر”، وكان في ذلك إشارة إلى مسلسل (يوميات ونيس).

آخر أعمال قدمتها الفنانة ريم أحمد مسرحية (علاء الدين والمصباح السحري)، وعرضتها هي وزوجها المخرج والفنان “طه خليفة”، كما أنها تواصل في تقديم حلقات رقص “زومبا” الشهيره بها، وتشارك أيضاً في تقديم برنامج (ست الحسن) المذاع على قناة on e، ويذكر بأن الفنانة ريم أحمد تزوجت بعد قصة حب من الفنان “طه خليفة”، وكان حفل الزفاف في عام 2018، وحضره العديد من الفنانين والفنانات، كما أن زوجها شارك في إخراج حفل افتتاح (كأس أمم أفريقيا) الذي أقيم في مصر وأبهر العالم.